Fatih Erbakan'dan 'kuponla ekmek' tepkisi - Son Dakika
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Fatih Erbakan'dan 'kuponla ekmek' tepkisi

18.04.2022 23:03
Fatih Erbakan'dan 'kuponla ekmek' tepkisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "AK Partili belediyeler vatandaşa indirimli ekmek alsınlar diye özel kupon bastırıp dağıtıyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "AK Partili belediyeler vatandaşa indirimli ekmek alsınlar diye özel kupon bastırıp dağıtıyor. Milyonlarca vatandaş bir kuru ekmeğe muhtaç hale getirildi" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Partili belediyelerin başlattığı 'indirim kuponlu ekmek' satışına tepki gösterdi. İktidarın yıllardır karneyle ekmek alınan, gazyağı ve benzin kuyruklarının yaşandığı dönemleri hatırlattığını söyleyen Erbakan, şimdi de kendilerinin ülkeyi aynı duruma sürüklediğini belirterek şöyle konuştu:

"İktidar temsilcilerinin yıllarca geçmiş dönemlerden örnek verip halka mealen 'halinize şükredin' dediler. Karneyle ekmek alınan dönemler, gazyağı ve benzin kuyruklarının yaşandığı dönemler gibi örnekler verdiler. Gelin görün ki bunların pek çoğunun benzerleri günümüzde de yaşanmaya başladı. TMO önünde ucuz ayçiçek yağı kuyrukları, Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et kuyrukları, halk ekmek kuyrukları kilometrelerce uzadı gitti. Şimdi de 'karneyle ekmek' dönemini andıran 'ekmek kuponu' uygulaması dönemini yaşıyoruz. AK Partili belediyeler vatandaşa indirimli ekmek alsınlar diye özel kupon bastırıp dağıtıyor. Bu uygulama karşı karşıya olduğumuz acı gerçeği yüzümüze haykırıyor, milyonlarca vatandaş bir kuru ekmeğe muhtaç hale getirildi. Gerçekten de yazık, hem de çok yazık."

"İktidarların görevi hayır yapmak değil fakirliği ortadan kaldırmaktır"

İktidarın vazifesinin yardım yapmak değil fakirliği ortadan kaldıracak adımları atmak olduğunun altını çizen Erbakan, "Son yıllarda belediyeler ve iktidar hayır kurumu haline geldi fakat hükümetin ve belediyelerin görevi hayır, hasenat işleri yapmak değildir' diye hep söyledik. Hükümetin görevi vatandaşın alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmaktır, muhtaç durumda olanları muhtaçlıktan kurtarmaktır. Ama mevcut uygulama bu şekilde değil maalesef. Zam yağmuruyla, fahiş vergilerle, bırakın yıllık enflasyonu, neredeyse aylık enflasyon düzeyinde, 'cep harçlığı' seviyesinde maaş zamları ile halk fakirleştiriliyor, sonra da fakirleşen halka hayır kurumu uygulamalarıyla devede kulak misali yardımlar yapılmaya çalışılıyor. Hayır olması gereken bu değil. Bu aziz millet buna layık değil" diye konuştu.

"Kaynaklar faize, israfa değil millete aktarılmalı"

"Yapılması gereken kaynakları faize, imtiyazlı holdinglere ve israfa aktarmak yerine 'önce millet' anlayışıyla o kaynakları millete aktarmaktır" diyen Erbakan, "İktidarın görevi, dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmak, halkı temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz durumdan kurtarmaktır. Bir iktidarın asıl görevi işte budur, bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir. 'Önce millet' anlayışıyla bütün bu adımları atacak olan da, adil paylaşımla aziz milletimizi bu durumdan kurtaracak olan da Milli Görüş'tür, Yeniden Refah Partisi'dir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fatih Erbakan'dan 'kuponla ekmek' tepkisi

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, İktidar, Benzin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan 'kuponla ekmek' tepkisi - Son Dakika


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