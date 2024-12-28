Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı

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Haberler.com'a konuk olan Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi konusunda, "Türkiye'nin seyirci kaldığını düşünüyorum. Bizim bir Suriye Milli Ordumuz vardı. O ordu ortada yok." ifadelerini kullandı.

28.12.2024 10:15
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Haberler.com ekranlarında yayınlanan "Gündem Analiz" programının moderatörleri Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de muhalifler tarafından başlatılan operasyon sonrası 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Suriye'nin iç dengeleri ve dış güçlerin operasyonları sonucu bir rejim değişikliği yaşandı" diyen Erbakan, Türkiye'nin bu sürece etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE SEYİRCİ KALDI"

Fatih Erbakan, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirerek, "Türkiye hükümeti daha ziyade bu konuda seyirci olarak kaldı. Mesela bizim bir Suriye Milli Ordumuz (SMO) vardı. SMO desteklediğimiz bizim de arkasında olduğumuz asıl muhaliflerin oluşturduğu bir ordu. O ordu ortada yok. Hani Suriye Milli Ordusu gelecekti, onlar çatışıyordu, onlar mücadele ediyordu. Bunu kimse sormuyor." ifadelerini kullandı.

"HTŞ DİYE IŞİD'DEN DÖNME ÖRGÜT ÇIKARTTILAR"

"HTŞ diye IŞİD'den dönme bir örgüt çıkarttılar." diyen Erbakan, "IŞİD Amerika'nın kurduğu bir örgüttür. Amerika'nın orada PYD'ye, YPG'ye verdiği desteğe bir bahane üretebilmek için çıkarttığı bir örgüttür. Oradan devşirilmiş, oradan dönüşmüş bir örgüt olarak HTŞ çıktı ve Suriye'yi bunlara teslim ettiler. Dolayısıyla bizim tabii burada endişelerimiz var." dedi.

"BÖLÜNME TEHLİKESİYLE HALEN KARŞI KARŞIYAYIZ"

Endişelerini sıralayan Erbakan, "Bir defa Suriye bölünmek isteniyor. Parçalanmak isteniyor. Bir Nusayri bölgesi, bir Sünni bölgesi, bir Kürt bölgesi. Kürt bölgesi dediğimiz de PYD/YPG. Yani Kürt kardeşimizin refahı için özgürlüğü için bir şey istediklerinden değil. Ateist, komünist bir terör devletinin kurulması. Bir defa bu bölünme tehlikesiyle halen daha karşı karşıyayız." diye konuştu.

"ABD VE İSRAFİL KUKLA BİR YÖNETİM KURMAK İSTİYOR"

Erbakan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"İkincisi, Kuzey Doğu'sunda bir terör devletinin kurulması ki bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. PYD, YPG'nin konuşlandığı bölgelerde bir terör devletinin kurulması isteniyor. Üçüncüsü, İsrail, Suriye'nin önemli bir kısmını işgal etmek istiyor ki şu anda da bu işgallere başladı. Açık bir şekilde Golan Tepelerini işgal etti. Şam'ın 25 kilometre batısına kadar geldi. Burada büyük bir dağı ele geçirdi. Hem Beyrut'u hem Şam'ı topçu ateşiyle bile vurabileceği kadar stratejik öneme sahip bir dağı ele geçirdi. Bununla beraber tabii orada işbirlikçi kukla bir yönetim kurulmak isteniyor. Yani Amerika ve İsrail işbirlikçisi kukla bir yönetim kurmak istiyor. Bir diğer hususta İran'ın Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a yapmış olduğu destek dolayısıyla Filistin direnişine yapmış olduğu desteğin kırılması, engellenmesi ki bu da büyük ölçüde şu anda aslında kırıldı."

Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Mehmet Yılmaz:
    ya bi sus ne konuştuğunu bilmiyorsun bir gün sonra dersin ben öyle demedim diye 129 29 Yanıtla
    Mevlüt Sarioğlu:
    MEHMET KARDEŞ BU FATİH HALA ANLAMAMIŞ OLAYI ESED REJİMİNİN YIKILMASINA ZATEN BİZ DESTEK VERDİK FATİH İSE İLETİŞİMİN OLMADIĞI YERDEYDİ OLANLARDAN HABERİ YOK GALİBA 1 1
    Yunus Durak:
    Sanki esat gitti, demokrasi geldi. Doğu blok ülkelerinde komünizm çöktü demokrasi geldi. Arap baharıyla diktatörlük gitti kaos geldi 1 0
    bülent yılmaz:
    Tayyip le karıştırma... 0 0
  • Fatih IŞIKLI:
    ulan seni de adam sanardik konuşma bari sus elini çek gölge etme ki halen öyle sanalım 123 22 Yanıtla
  • aragorn:
    BABAN KADAR OLAMADIN BEE 123 14 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Kesinlikle doğru sadece Suriye değil Ortadoğu’da hangi ülkeye dokunulduysa Türkiye seyirci kaldı .yani şöyle masaya vurup ne oluyor denilmedi.asıl büyük en büyük sorun şimdi Türkiye için sorun oldu .bizimkiler savaş kazanmışlar gibi sabah akşam Suriye zaferi konuşuluyor komiğiz gerçekten .seversiniz sevmezsiniz adam haklı kesinlikle katılıyorum 26 95 Yanıtla
    Ali E:
    ondan Suriye'ye İlk giden MIT başkanı ve dışişleri bakanı komik oluyorsunuz 1 1
  • Bulut.81:
    Sen ne anlatıyon be abi iyice kafa gitti 106 13 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    Sen ne sevimsiz fırıldak biri çıktın Sümüklü 78 16 Yanıtla
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