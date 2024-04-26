Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden beklenen açıklama geldi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda, bazı siyasi parti liderleriyle çay içip sohbet etti. CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileri yer aldı. Fatih Erbakan'ın çay davetine çağrılmamasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TGRT'ye konuştu.

26.04.2024 10:42  Güncelleme: 10:46
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda, bazı siyasi parti liderleriyle çay içip sohbet etti. Ancak o isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın olmaması dikkat çekmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, olayın anlık geliştiği için planlı olmadığını ifade ederek konuya açıklık getirdi.

RESEPSİYONA YOĞUN KATILIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon vermişti. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi pek çok isim katıldı.

ERDOĞAN'IN ÇAY DAVETİNDE GÖZLER ERBAKAN'I ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çay" davetinde CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileri yer aldı. Ancak gözler o sıralarda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakakan'ı aradı.

"ÖZEL PLAN ÇERÇEVESİNDE DEĞİLDİ"

AK Parti ve Yeniden Refah arasında köprülerin atıldığı için Erbakan'ın çaya davet edilmediği gibi pek çok iddia dolaşsa daAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler o iddialara, "Çok bilinçli özel bir durum yok. Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi" ifadeleriyle cevap verdi.

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden beklenen açıklama geldi - Son Dakika

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