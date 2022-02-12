Fatih Erbakan: İnsan yetiştirme özelliğine sahip yatırımlara büyük önem veriyoruz - Son Dakika

Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Ar-Ge Başkanlığı 2'nci Yıllık Toplantısında konuştu. Erbakan, "Yapacağımız yatırımlar içerisinde özellikle insan yetiştirme özelliğine sahip yatırımlara ve çalışmalara büyük önem veriyoruz. Projelerimiz ülkenin şartlarını, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların girdabı göz önünde bulundurularak hazırlanmış projelerdir" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın yanı sıra, Yeniden Refah Partisi AR-GE Başkanı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanları, İl AR-GE Başkanları, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Fatih Erbakan, var olan ekonomik uygulamaların yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçmekle mümkün olabileceğini söyledi. Üretmeden, ihraç etmeden, özellikle katma değerli üretim ve ihracat yapmadan Türk lirasının değer kaybetmesinin önüne geçilemeyeceğini ifade eden Erbakan, "Böyle yapılmazsa işsizliğin, fakirleşmenin önüne geçilemez. Ekonomik sıkıntıların, girdabın önüne geçilemez. Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçmek için ne lazım. Bunun için mutlaka önce kaynak, plan, proje, fizibilite lazım. Bunların matematiksel ve bilimsel olarak ortaya konulması lazım. AR-GE birimimizin çalışmaları, ortaya koymuş olduğu kitaplar ve değerli bilim adamlarının ortaya koyduğu projeler. Burada yapılan çalışmanın önemi açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

'BU NOKTADA PARTİMİZ ÖNE ÇIKIYOR'

Erbakan, seçime girme hakkı olan siyasi partilerin iktidar olma hedefiyle yola çıktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

" Türkiye'yi yönetme iddiası vardır. Öyleyse Türkiye'de iktidar olduğu zaman hangi projeyi uygulayacağını, hangi adımları atacağını, nasıl bir model izleyeceğini iktidara gelmeden önce detaylarıyla ortaya koymalıdır. Bunu seçmene, halka, millete aktarmalıdır. Sadece teşhis yapan bir siyasi partinin herhangi bir icraat ortaya koyması mümkün olmaz. Aynı zamanda teşhis ile birlikte tedaviyi de ortaya koyan bir siyasi parti olması gerekir. Bu noktada Yeniden Refah Partimiz gerçekten de öne çıkıyor. Henüz daha kurulur, kurulmaz Milli Kaynak Paketleri kitabıyla bu AR-GE çalışmalarını başlatan, yani daha iktidar olmamış hatta bir seçime dahi girmemiş bir parti olduğu halde hemen alelacele çok disiplinli ve hızlı bir şekilde Milli Kaynak Paketleri kitabının hazırlanmasına girişildi. İktidar olduğumuz zaman bu verdiğimiz milletin durumunu iyileştirme ile ilgili vaatleri 'hangi kaynakla, hangi parayla yapacağız, nasıl gerçekleştireceğiz' bunun bilimsel, matematiksel olarak kitabını ortaya koyarak başladık. Yapacağımız yatırımlar içerisinde özellikle insan yetiştirme özelliğine sahip yatırımlara, çalışmalara büyük önem veriyoruz. Projelerimiz ülkenin şartlarını, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların girdabı göz önünde bulundurularak hazırlanmış projelerdir."

- Ankara