Fatih Erbakan: Kamu kuruluşlarına denk bütçe yapma zorunluluğu getireceğiz - Son Dakika
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Fatih Erbakan: Kamu kuruluşlarına denk bütçe yapma zorunluluğu getireceğiz

25.04.2022 09:14
Fatih Erbakan: Kamu kuruluşlarına denk bütçe yapma zorunluluğu getireceğiz

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan'ın katılımıyla iftar programı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan'ın katılımıyla iftar programı düzenledi. Programda açıklamalarda bulunan Erbakan, seçildiklerinde denk bütçe yapma zorunluluğu getireceklerini belirterek "Belediyelere, bakanlıklara, külliyeye ve bütün kamu kuruluşlarına denk bütçe yapma zorunluluğu getirilecek. Hiç kimse birbirinden daha fazla bir gider, harcama yapma imkanına sahip olmayacak" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avcılar Denizköşkler'de düzenlen iftar programında partililer ile bir araya geldi. Düzenlenen programa Genel Başkan yardımcısı Prof Dr. Doğan Aydal, Genel Başkan yardımcısı Zafer Emanetoğlu, Genel Başkan yardımcısı İlyas Erkan Helvacı, MKYK Davut Güloğlu, MKYK A. Kayıhan Osmanoğlu ve MKYK Üyesi Yılmaz Ertural katıldı.

Belediye, bakanlık, külliye ve bütün kamu kuruluşlarına denk bütçe yapma zorunluluğu getireceklerini vurgulayan Erbakan, "Hiç kimse birbirinden daha fazla bir gider, harcama yapma imkanına sahip olmayacak. 'Kamu tek' hesabıyla, yani havuz sistemiyle ve tek bütçeyle faize giden milyarlarca dolar kurtarılmış olacak" açıklamasında bulundu.

"FAİZ GİDERLERİ SIFIRLANACAK"

Faiz giderlerini en alt seviyeye getirerek en kısa süre içinde sıfırlayacaklarını vurgulayan Fatih Erbakan, "Ar-Ge başkanlığımızın çok titiz çalışmalarla ortaya koymuş olduğu, 'Milli Kaynak Paketleri' kitabımızda yazan, 15 adımla bir senede borçsuz, vergisiz 150 milyar dolar kaynağı bulacağız ve bu aziz milleti kaynakla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

"10 MİLYON İŞSİZE İŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Seçilir seçilmez işçiye, memura, emekliye yüzde yüz maaş zammı yapacaklarını belirten Erbakan, "Milli görüş sözü veriyoruz. Erbakan Hocamızın ağır sanayi hamlesinden sonra en büyük topyekun üretim, istihdam, yüksek teknoloji hamlesini başlatacağız. Katma değerli üretim ve katma değerli ihracat hamlesi yapacağız. On milyon işsize, bir buçuk milyon üniversitedeki doğal işsizlere iş imkanı oluşturacağız" dedi.

"TARIMDA EN AZ YÜZ MİLYAR DOLAR İHRACAT"

Tarımda kullanılan mazot ve elektrikten vergi almayacaklarını ifade eden Fatih Erbakan son olarak şunları söyledi:

"İthalat değil, yerli üretim desteklenecek. Gerekirse çiftçinin bütün ürettiği mahsule devlet alım garantisi vereceğiz. Ülkemizi yeniden refah iktidarında tarımdan en az yüz milyar dolar ihracat yapan ülke haline getireceğiz."


Fatih Erbakan: Kamu kuruluşlarına denk bütçe yapma zorunluluğu getireceğiz
Fatih Erbakan: Kamu kuruluşlarına denk bütçe yapma zorunluluğu getireceğiz
Fatih Erbakan: Kamu kuruluşlarına denk bütçe yapma zorunluluğu getireceğiz
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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, dolar, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Kamu kuruluşlarına denk bütçe yapma zorunluluğu getireceğiz - Son Dakika


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