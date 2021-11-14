Fatih Erbakan, Kütahya'da - Son Dakika

Fatih Erbakan, Kütahya'da

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Hisarcık ilçesinde partililer tarafından karşılanan Erbakan, ilçe merkezinde kapalı pazar yerindeki esnafı ziyaret etti. Erbakan, gazetecilerin bor madenlerinin özelleştirilmesi yönündeki sorusu üzerine, şunları şöyledi: "

Bor madeninin kamuda kalması, devletin kontrolünde olması daha uygun. Çünkü bor çok stratejik maden. Bununla ilgili Selamet Partisi döneminde Erbakan hocamız bor madeninin millileştirilmesi gerektiğini koalisyon protokolüne yazmak istemiş, Amerika bundan rahatsız olmuştu. Bunun hem kontrol altında tutulması, devletin burayı işletmesi, hem de daha karlı hale getirilmesi için de bor madeninin zenginleştirilerek satılması, ihraç edilmesi daha önemli. Biz şu an ham halde düşük fiyatla katma değersiz bir şekilde satıyoruz. Boru zenginleştirip o şekilde satsak çok daha büyük katkısı olur. Bor madeninin Emet halkına, Kütahya'ya ve bölge insanına daha büyük katkısı olması lazım. Bölge insanının buraya ortak edilmesi olabilir. Buranın karından pay alması olabilir. Burada sadece asgari ücretle çalışma şeklinde değil, bölgeye de bu madeni, bu nimetin daha büyük faydası olması lazım. Birde Varlık Fonu'ndaki şirketler Sayıştay denetiminden kaçırılıyor. Varlık Fonu'na geçtikten sonra da birçok şirket daha önce kar ettiği halde sonradan zarar ediyor. Bu da son derece yanlış. Şeffaf olmalı, denetlenmeli, hem de zarar değil, çok daha kar etmeli"

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