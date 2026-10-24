Fatih Erbakan, Terörsüz Türkiye Süreci'nde yasanın referanduma götürülmesini istedi - Son Dakika
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Fatih Erbakan, Terörsüz Türkiye Süreci'nde yasanın referanduma götürülmesini istedi

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Fatih Erbakan, Terörsüz Türkiye Süreci\'nde yasanın referanduma götürülmesini istedi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da partisinin birlik ve barış sürecine karşı durmayacağını söyledi. Erbakan, Meclis komisyonuna üye verdiklerini belirterek yasanın referanduma götürülmesini istedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz; birlik, beraberliğin ve kardeşliğin tarafıyız. Huzurun, barışın tarafıyız ve huzura, barışa yol açacak birlik, beraberliği, kardeşliği tesis edecek herhangi bir sürece karşı durmamız mümkün değildir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da partisinin düzenlediği basın toplantısına katıldı. Kayapınar ilçesindeki otelde düzenlenen toplantıda Erbakan'ın yanı sıra genel başkan yardımcıları Suat Kılıç, Prof. Dr. Sacit Günbey, Bülent Osmanağaoğlu, Cemil Çolak, Muhammed Fatih Müjdeci, Şükrü Yılmaz, Mehmet Ali Aslan ve İbrahim Gök, MKYK üyeleri, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Erdem ile bölge illerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

'BİRLİK, BERABERLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN TARAFINDAYIZ'

'Terörsüz Türkiye Süreci'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Erbakan, "Bizim duruşumuz 60 seneden beri bu konuda son derece nettir. Biz birlik, beraberliğin ve kardeşliğin tarafındayız. Huzurun, barışın tarafındayız ve huzura, barışa yol açacak birlik, beraberliği, kardeşliği tesis edecek herhangi bir sürece karşı durmamız mümkün değildir. Bu noktada Meclis'te kurulan komisyona da Yeniden Refah Partisi olarak üye verdik ve bu sorumluluktan kaçmayacağız. Burada da ortaya koymuş olduk. Ancak bizim Yeniden Refah Partisi olarak bir hassasiyetimiz vardı. Kapalı kapılar arkasında yürütülen siyasi pazarlıklar, siyasi hesaplar yerine bu yasanın doğrudan doğruya milletimizin tercihine bırakılması ve bir referanduma götürülmesi, bu referandumda milletimizin kahir ekseriyetinin de desteğiyle sarsılmaz bir meşruiyet kazanmasının sağlanmasıydı. Bizim bu noktadaki tek hassasiyetimiz bu oldu. Yeniden Refah Partisi olarak merhum liderimiz Erbakan Hocamızın, şu hepimize, kulağımıza küpe olan ve Milli Görüşçüler olarak her fırsatta tekrar ettiğimiz sözünü de burada hatırlamak istiyorum. Rahmetli Erbakan Hocamız bundan çok yıllar önce 'Türk'ü Kürt'ten ayırırsanız ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne İsrail durabilir ne de Amerika durabilir ne de siyonizm durabilir' demiştir. Biz de bugün Yeniden Refah Partisi olarak aynı anlayışla hareket ediyoruz ve aynı ruhla, aynı sarsılmaz iradeyle somut adımlar atmak için geliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Fatih ErbakanDiyarbakırPolitikaTürkiyeGüncelRefahSon Dakika

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