Fatih Erbakan: Ümmet için çalışan kadrolar milli görüşten çıkacak - Son Dakika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ümmet için çalışan kadrolar, aldanmayan ve aldatmayan kadrolar, ümmetin ve insanlığın kurtuluşu için davası için bedel ödemekten korkmayan kadrolar, milli görüşün içerisinden çıkacaktır" dedi.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 11'inci yılı nedeniyle Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığınca anma programı düzenledi. 'Şefkatin başkanı, milletin Erbakan'ı temalı programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, il başkanları, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kur-an'ı Kerim okundu. Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan film gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Fatih Erbakan, lider ülke Türkiye 'nin Necmettin Erbakan'ın dava erleri sayesinde kurulacağını belirtti. Erbakan, "İnşallah yeni dönemde 'Banane Amerika'dan' diye haykıran ve bu sözün gereğini yerine getiren kadrolar, koltuk için değil ümmet için çalışan kadrolar, aldanmayan ve aldatmayan kadrolar, ümmetin ve insanlığın kurtuluşu için davası için bedel ödemekten korkmayan kadrolar, ikinci 40 yılda da yine milli görüşün içerisinden çıkacaktır. Erbakan Hoca'mızın D8'i kurduğu birinci 40 yıldan sonra ikinci 40 yılda onun yolundan yürüyen dava erleri D60 hedefine ulaşacaklardır. Erbakan Hoca'mızın çekiç gücü, Amerikan askerlerini Anadolu'dan kovduğu birinci 40 yıldan sonra ikinci 40 yılda onun yolunda yürüyen dava erleri, en kısa zamanda gelecek, İncirlik ve Kürecik üslerini kapatacaktır. Milli görüşün koalisyon ortağı olduğu birinci 40 yıldan sonra ikinci 40 yılda milli görüşçü dava erleri, milli görüşü tekrar iktidar yapacaktır. Erbakan Hoca'mızın Kıbrıs 'ı kurtardığı birinci 40 yıldan sonra ikinci 40 yılda Suriye Yemen ve Filistin kurtarılacaktır. İkinci 40 yılda mazlumlara umut ve zalimlere korku verecek lider ülke Türkiye, Erbakan Hoca'mızın dava erleri sayesinde kurularak hayata geçirilecektir" dedi.'DIŞ POLİTİKADA YENİ FETİHLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Dış politika hedeflerini anlatan Erbakan, "Bu salonları dolduran milli görüşçüler ikinci 40 yılda, yeni fetihler gerçekleştireceklerdir. Dış politikada yeni fetihler gerçekleştireceğiz. Çifte standart olamayacak, savaşlar ve işgaller ortadan kalkacak, sömürü olmayacak, kaba kuvvet değil hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz. Haksız kazançlar ortadan kalkacak. Karşılıksız para ve faiz ortadan kalkacak. Gelir ve servet dağılımda adalet tesis edilecek. Sadece imtiyazlılara değil, herkese refah sağlanacak. Dünya siyonizmin en büyük sömürü aracı olan Amerikan dolarının hakimiyetine son verilecek ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Dünya siyonizmine, zalimlere selam durmayacağız" diye konuştu.