Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir

10.03.2022 14:24
Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz, 54'üncü hükümetteki icraatları özlemle anıyor.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz, 54'üncü hükümetteki icraatları özlemle anıyor. Diyoruz ki; madem öyleyse yeniden milli görüş vakti gelmiştir. Yeniden refah vakti gelmiştir" dedi.

Bir dizi ziyaret için dün Adana'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir otelde gazetecilerle buluştu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erbakan, Türkiye'de milli görüşe özlem olduğunu ve hem sağcıların hem de solcuların Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını kaydetti. Erbakan, "Milletimiz, 54'üncü hükümetteki icraatları özlemle anıyor. Diyoruz ki; madem öyleyse yeniden milli görüş vakti gelmiştir. Yeniden refah vakti gelmiştir. İnşallah bizler Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin bu teveccühüyle, teşkilatlarımız üstün gayretleriyle yapılacak olan seçimlerde iktidara geleceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak bu ülkede ekilip, biçilmeyen hiçbir verimli toprak kalmasın diye çalışacağız. Çalışmayan, üretmeyen bir tane fabrika kalmasın diye çalışıyoruz. İcraatlarımızın, projelerimizin, kitaplarımızın şimdiden hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Makam ve rakam için değil; millet için çalışan kadrolarımız hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Milletimiz inşallah milli görüşü seçecek ferasetle bir seçim yapacak. Milli görüş, Yeniden Refah Partisi, bu ifade ettiğimiz hedeflere ülkemizi ulaştıracak" diye konuştu.


Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir
Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir
Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir
YORUMLAR
500
Erbakan: 'Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulamayız' Erbakan: 'Altılı masanın mutabakatlarıyla dertlerimizden kurtulamayız' Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da konuştu Açıklaması Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da konuştu Açıklaması

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Adana, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement