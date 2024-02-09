Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Halkın bize güveni büyük - Son Dakika
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Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Halkın bize güveni büyük

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com'da yapılan bir röportajda deprem sonrası yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı. Şahin, depremden sonra Gaziantep'te yapılan çalışmaları, Tek Yürek Çarşısı Projesi'ni ve İslahiye ve Nurdağı'nda belirlenen yeni organize sanayi bölgelerini açıkladı. Şahin, halkın Cumhurbaşkanı'na ve yerel yönetime olan güvenini vurgulayarak, AK Parti'nin bu süreçten başarıyla çıktığını ifade etti.

09.02.2024 11:48
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Haberler.com'da Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şahin, 6 Şubat depreminden sonraki çalışmaları anlatırken Nurdağı'nda kurulacak endüstri bölgesinde rüzgar ve güneş enerjisi panel ve pil üretileceğini söyledi. Şahin, süreçle ilgili "Halkın Cumhurbaşkanı'na ve yerel yönetime büyük bir güveni var. Yaşadığımız sınavdan AK Parti yüzünün akıyla çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

NURDAĞI'NDA 1 MİLYON METREKARELİK ORGANİZE SANAYİ

Kentte depremlerden en çok etkilenen Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki son durumla ilgili konuşan Şahin, deprem konutlarının 4'te 3'ünün tamamlandığını geriye kalanların da teslimi için çalışıldığını söyledi. Şahin, kentte yaşayanların "Cumhurbaşkanı'na ve yerel yönetime büyük bir güveni var." diyerek "Yaşadığımız sınavdan AK Parti yüzünün akıyla çıkmış oldu." şeklinde konuştu.

Organize sanayilerdeki çalışmalar hakkında son durumu bildiren Şahin, Nurdağı'nda da 1 milyon metrekarelik alanın endüstri bölgesi olacağını, bölgede rüzgar ve güneş enerjisi için gerekli olan panellerin ve pillerin üretildiği bir hammaddenin üretildiği bölgenin kurulması için bakanla görüşüldüğünü açıkladı.

TEK YÜREK ÇARŞISI

Deprem sonrası açılan Tek Yürek Çarşısı'na da değinen Şahin, çarşının içinde 4-6 yaş ana okulu, GASMEK, tiyatro ve spor alanlarının bulunduğunu, psikososyal destek birimleri ve sosyal marketlerle de halka ulaşıldığını söyledi.

Kentte deprem nedeniyle ortaya çıkan psikolojik destek ihtiyacıyla ilgili bilgi veren Şahin, "Tomurcuk Projesi" üzerinden çalışma yaptıklarını anne ve babasını depremde kaybeden çocuk ve gençlerin eğitim sürecinin bu projeyle desteklendiğini anlattı. Kentte deprem sonrası Ortez ve Protez Merkezi açtıklarını hatırlatan Şahin, merkezle ilgili " Türkiye'de ilk kez bizim şehirde yapıldı." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Halkın bize güveni büyük

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ümit Yurtsever: Sen öyle zannet halkın cebinde para yok para emekliler per perişan inşallah bu seçimlerde hak yerini bulacak 104 11 Yanıtla
  • Mustafa Öztürk: Size güvenen aklını kiraya vermisrir 65 8 Yanıtla
  • İlker Güner: Mantık ta bir yerde tıkanıyor bilader. Hayırlısı bakalım 52 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: fazla ekmek yemek beyni öldürüyormuş 44 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: yani güveni yok diyecekti dili sürçtü :) 44 7 Yanıtla
  • Mmt Erd: Antepli yım zerre güvenim yok 41 5 Yanıtla
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