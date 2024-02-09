Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Halkın bize güveni büyük

Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Haberler.com'da Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şahin, 6 Şubat depreminden sonraki çalışmaları anlatırken Nurdağı'nda kurulacak endüstri bölgesinde rüzgar ve güneş enerjisi panel ve pil üretileceğini söyledi. Şahin, süreçle ilgili "Halkın Cumhurbaşkanı'na ve yerel yönetime büyük bir güveni var. Yaşadığımız sınavdan AK Parti yüzünün akıyla çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

NURDAĞI'NDA 1 MİLYON METREKARELİK ORGANİZE SANAYİ

Kentte depremlerden en çok etkilenen Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki son durumla ilgili konuşan Şahin, deprem konutlarının 4'te 3'ünün tamamlandığını geriye kalanların da teslimi için çalışıldığını söyledi. Şahin, kentte yaşayanların "Cumhurbaşkanı'na ve yerel yönetime büyük bir güveni var." diyerek "Yaşadığımız sınavdan AK Parti yüzünün akıyla çıkmış oldu." şeklinde konuştu.

Organize sanayilerdeki çalışmalar hakkında son durumu bildiren Şahin, Nurdağı'nda da 1 milyon metrekarelik alanın endüstri bölgesi olacağını, bölgede rüzgar ve güneş enerjisi için gerekli olan panellerin ve pillerin üretildiği bir hammaddenin üretildiği bölgenin kurulması için bakanla görüşüldüğünü açıkladı.

TEK YÜREK ÇARŞISI

Deprem sonrası açılan Tek Yürek Çarşısı'na da değinen Şahin, çarşının içinde 4-6 yaş ana okulu, GASMEK, tiyatro ve spor alanlarının bulunduğunu, psikososyal destek birimleri ve sosyal marketlerle de halka ulaşıldığını söyledi.

Kentte deprem nedeniyle ortaya çıkan psikolojik destek ihtiyacıyla ilgili bilgi veren Şahin, "Tomurcuk Projesi" üzerinden çalışma yaptıklarını anne ve babasını depremde kaybeden çocuk ve gençlerin eğitim sürecinin bu projeyle desteklendiğini anlattı. Kentte deprem sonrası Ortez ve Protez Merkezi açtıklarını hatırlatan Şahin, merkezle ilgili " Türkiye'de ilk kez bizim şehirde yapıldı." ifadelerini kullandı.