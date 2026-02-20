Fenerbahçe maçına ''Uğur getireceğim'' demişti! CHP lideri Özel'e eleştiri yağmuru - Son Dakika
Fenerbahçe maçına ''Uğur getireceğim'' demişti! CHP lideri Özel'e eleştiri yağmuru

20.02.2026 11:49
Fenerbahçe, dün gerçekleştirilen karşılaşmada Nottingham Forest'e karşı hezimete uğradı. Maçı tribünden izleyen CHP lideri Özgür Özel karşılaşma öncesi ''Bugün de uğurlu geleceğimi düşünüyorum'' demişti. Sarı lacivertli takımın 3-0 mağlup olmasının ardından Özel'e sosyal medyadan tepki yağdı. CHP'li FB Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan'ın ''Gittiğin yeri kuruttun Özgür efendi'' sözleri dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Nottingham 3-0 kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karşılaşmayı yerinden izlemek için Chobani Stadyumu'nda gitti.

ÖZGÜR ÖZEL: UĞURLU GELECEĞİNİ UMUYORUM

Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bir gazetecinin "Fenerbahçe'ye uğurlu gelecek misiniz?" sorusuna "Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım. Bütün takımlarımız gibi Avrupa'da Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Bugün de uğurlu geleceğini umuyorum. Büyük başarı bekliyorum. Skor tahminim 4-1." diyerek yanıt verdi.

Daha sonra stadyumdaki yerini alan Özel, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını protokol tribününden takip etti.

'GİTTİĞİN YERİ KURUTTUN ÖZGÜR EFENDİ'

Fenerbahçe 90 dakikanın sonunda sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Özgür Özel'in maç öncesinde karşılaşmayla ilgili sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Birçok Fenerbahçe taraftarı Özgür Özel'le ilgili yorumda bulundu.

CHP'li Fenerbahçeli Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan'ın "Gittiğin yeri kuruttun Özgür efendi" sözleri şaşırttı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 4832Memo. 4832Memo.:
    fb ye uğursuz geleceğim mi demeliydi iyi niyet le tabiki başarılar diliyecek ne yapsin sahaya kendimi çıkıp oynasın. 21 22 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    Bunu da CHP'ye bağladınız ya helal olsun :) Kante'ye aracı olan kimdi acaba :) 17 2 Yanıtla
  • zafer1818 zafer1818:
    Allah aşkına bir tane yararlı bişey mi yaptı musibetli bide inanıp da arkasından giden var ya yazık 7 4 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Özgür gol yollarında başarılı olamadı. Özgür kötü oynadığı için yenildik. 11 0 Yanıtla
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    bahtsız bedevi çölde kutup ay....i misali 6 4 Yanıtla
