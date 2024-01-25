Fethiye\'de AK Parti\'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yaklaşan yerel seçimler öncesi 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muhammet Kökten aday gösterildi. Kökten'in AK Parti'den de aday adayı olması ise bazı MHP'lilerin tepkisine neden oldu. Toplanan kalabalık Muhammet Kökten'in MHP'den aday gösterilmesine tepki gösterdi.

Daha önce AK Parti'nin aday adayı olarak tanıtılan Muhammet Kökten, bugün MHP'nin Fethiye Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. Kökten'in MHP'den aday gösterilmesi ise ortalığı karıştırdı.

"BU ADAY BİZİM ADAYIMIZ DEĞİLDİR"

İlçe merkezinde toplanan bazı MHP'liler duruma tepki göstererek, "Ülkü Ocakları olarak partimizin gösterdiği adaya tepki gösteriyoruz. Bu aday bizim adayımız değildir. Partimiz bir tane ülkücü aday bulamamış gibi bize AK Parti'nin adayını aday olarak dayattılar." ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması yapan kalabalık, Muhammet Kökten'in aday gösterilmesine dahli olanları istifaya çağırdı. Öte yandan MHP ilçe binasında da güvenlik önlemleri alındı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN FETHİYE ADAYI MUHAMMET KÖKTEN KİMDİR?

Fethiye'de tanınmış bir turizmci olan Muhammet Kökten daha önce AK Parti'den Fethiye Belediye Başkan aday adayı olmuştu. Kökten son olarak MHP'nin Fethiye adayı oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Muhammet Kökten uzun süre AK Parti'de siyaset yapmıştır.

Muhammet Kökten

Bir dönem Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkan yardımcılığı görevinde bulunan Muhammet Kökten, adaylık açıklaması sonrası bu görevinden istifa etmiştir. Kökten, daha önceleri AK Parti Fethiye Belediye Meclis üyeliği de yapmıştır.