FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı - Son Dakika
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Politika

FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı

FETÖ\'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrakta "Gazi Başkomutan" ifadesinin yer aldığı iddia edildi. Söz konusu görselin gerçek olmadığını belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında "Geçtiğimiz yıllarda da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

26.08.2024 16:15
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak" iddiasıyla paylaşılan görselin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

FETÖ'cü hesapların 'Gazi Başkomutan' yalanı da elinde patladı

GEÇTĞİMİZ YILLARDA DA DOLAŞIMA SOKULMUŞ

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görsellerin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evraka ait olduğu iddiası doğru değildir. Söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği ve geçtiğimiz yıllarda da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

FETÖ'cü hesapların 'Gazi Başkomutan' yalanı ellerinde patladı

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Son Dakika Politika FETÖ'cü hesapların 'Gazi Başkomutan' yalanı ellerinde patladı - Son Dakika

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