Feyzioğlu'ndan çarpıcı yorum: CHP üst yönetimi HDP'ye gönülden bağlı - Son Dakika
Üye Girişi

Feyzioğlu'ndan çarpıcı yorum: CHP üst yönetimi HDP'ye gönülden bağlı

21.06.2022 00:55
Feyzioğlu'ndan çarpıcı yorum: CHP üst yönetimi HDP'ye gönülden bağlı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katıldığı canlı yayında programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lara yönelik eleştirileriyle ilgili "Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız" yorumunu yapan Feyzioğlu, CHP üst yönetimiyle ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti. Feyzioğlu, "CHP üst yönetiminin büyük kesiminin HDP'ye gönülden çok bağlı olduklarını düşünüyorum" dedi.

Eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' programına konuk oldu. Feyzioğlu, CHP hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

"CHP ÖZERKLİK VAAT EDİYOR"

Feyzioğlu, CHP'nin yerel yönetimlere özerklik vadettiğini belirterek, "CHP parti programında var bu. Avrupa Konseyi özerklik şartına Türkiye çekinceler koymuştur" dedi.

"TANRIKULU SİHA'LARDAN NEFRET EDİYOR"

Tanrıkulu'nun SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'la yaptığı paylaşımlarla ilgili de konuşan Feyzioğlu, "Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız" ifadelerini kullandı. Feyzioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Orada üst yönetimin özel korumasıyla bulunan Sezgin Tanrıkulu'na sorsanız, 'Üniter devletten yana mısın?', 'Eyalet mi, üniter devlet mi?' deseniz. Size illâ cevap vermek zorunda kalırsa, 'Üniter devlet' demez, diyemez. Mesela bu kişiye deseniz siz, 'Şehirler eğitim meselesini kendiler üstlensin mi?' 'Eğitim, milli eğitim mi olsun, yoksa her bölge kendi eğitiminden mi sorumlu olsun, federal devletlerde olduğu gibi...' Bu kişi, maalesef onu orada tutanlar, size diyecekler ki, "Tabii şehirlere verelim, yerinden yönetim ilkesi eğitimi de kapsamalı' diyecekler. 'Polis hizmetleri, belediye başkanlarının emrinde mi olsun yoksa Ankara'ya bağlı mı olsun?' diye sorduğunuzda, bu kişi ve onu orada tutanlar 'Tabii ki bizim hayalimiz şehirlerin polis hizmetini vermesidir' diyecekler.

"KAFTANCIOĞLU PARTİDEKİ ATATÜRKÇÜ KESİMDEN RAHATSIZ"

Daha önce, 6'lı masanın kendisinin HDP olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "CHP üst yönetiminin büyük kesiminin HDP'ye gönülden çok bağlı olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Feyzioğlu ayrıca, Tanrıkulu ve Kaftancıoğu gibi CHP üst yönetiminden birçok kişinin partideki Atatürkçü kesimden rahatsız olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500

Metin Feyzioğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Feyzioğlu'ndan çarpıcı yorum: CHP üst yönetimi HDP'ye gönülden bağlı - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı
00:37 Zelenski, Afrika kıtasının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın "rehinesi" olduğunu söyledi
00:34 Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık ceza onandı
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 00:58:13. #1.12#
SON DAKİKA: Feyzioğlu'ndan çarpıcı yorum: CHP üst yönetimi HDP'ye gönülden bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement