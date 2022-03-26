Filistin Başbakanı Iştiyye ile Katar Emiri Al Sani Filistin davasını görüştü - Son Dakika

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin Filistin davasındaki son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'da düzenlenen Doha Forum 2022 çerçevesinde bu ülkede bulunan Iştiyye ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi.

Filistin davasının içinde bulunduğu zor durum hakkında Al Sani'ye bilgi veren Iştiyye, İsrail'in yerleşim birimlerinin sayısını artırarak, arazilere el koyarak ve yaptığı yıkımlarla bir Filistin devleti kurulması olasılığını sistematik olarak yok ettiğini ifade etti.

Iştiyye ayrıca, Filistin'deki ekonomik ve mali krizden bahsederek Katar'ın bu konudaki destekleyici tutumundan övgüyle söz etti.

Al Sani de, ülkesinin işgali sona erdirme ve bağımsız bir devlet kurma arzusunda olan Filistin ve halkının sürekli destekçisi olduğunu belirterek, "Filistinlilerin kabul ettiğini Katar kabul eder." dedi.

Doha Forum 2022, "Yeni Dönem için Dönüşüm" temasıyla bugün Katar'ın başkenti Doha'da başladı. 2000 yılından beri her yıl düzenlenen Forum dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanlarını, politikacıları ve kanaat önderlerini bir araya getiriyor.