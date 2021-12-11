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Filistinliler yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında - Son Dakika

Filistinliler yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında

11.12.2021 16:41
Filistinliler yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında

Filistin'de halk, yerel seçimlerinin ilk turunda 154 köy ve belde gibi küçük yerleşim yerlerinin yerel meclislerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Filistin'de halk, yerel seçimlerinin ilk turunda 154 köy ve belde gibi küçük yerleşim yerlerinin yerel meclislerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Hamas'ın seçimi boykot kararı almasıyla Gazze Şeridinde ise sandıklar kurulmadı.

Filistinliler, sabah saatlerinden itibaren yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında gitti. İlk turda 154 köy ve belde gibi küçük yerleşim birimlerinin yerel meclisleri belirlenecek. Filistin Merkez Seçim Komitesine göre 222 oy verme merkezi kurulurken, ilk turda 277 parti ve 488 bağımsız liste yarışıyor. Sandıkların yerel saatle 19.00'da kapanması bekleniyor.

Oy verme süreci sorunsuz devam ediyor

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Beit Kahil köyünde yerel gözlemci Medhat Al-Atawna, "Bugün Filistinliler için demokratik ve yıllardır beklediğimiz bir gün. Demokratik sürecin başarıyla tamamlanmasını umduğumuz bu günde Filistin vatandaşlarının temsilcilerini seçme sürecine büyük bir katılım sağladığını gördük" dedi. Al-Atawna, oy verme sürecinin iyi gittiğini ve herhangi bir ihlal olmadığını söyledi. Oy vermek üzere sandık başına gelen Filistinli Fajr Al-Hadi Al-Atawna ise "Beit Kahil köyünde belediye meclis üyeliği için 9 listemiz ve aralarında yoğun bir rekabet var. Demokrasi havası hakim" diye konuştu. Filistin vatandaşı Hanadi Asafra ise Ürdün'de yaşadığını, oy vermek için Filistin'e geldiğini söyleyerek yerel seçimlerine katılacağı için mutlu olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi ve Kudüs'te seçim yok

Hamas, Mayıs ayında genel seçim ve devlet başkanlığı seçimlerinin ertelendiği gerekçesiyle belediye seçimlerini boykot ediyor. Bu nedenle Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridinde seçim yapılmıyor. Ayrıca İsrail'in Kudüs'ü başkent olarak kabul etmesiyle Filistin yönetimi Kudüs'te de seçim düzenleyemiyor. - EL HALİL

Filistinliler yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında
Filistinliler yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında
Filistinliler yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında
Filistinliler yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında

Filistin, Sandık, Hamas, Gazze, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Filistinliler yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinliler yerel seçimlerin ilk turu için sandık başında - Son Dakika
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