Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi - Son Dakika
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Politika

Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi

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Yenidoğan Çetesi Davası duruşması altıncı gününde, örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanık Fırat Sarı savunma yapıyor. Bebek ölümlerine ilişkin ''Bir ihmal olduğunu ve eksiklik yaptığımızı düşünmüyorum'' diyen Sarı, hemşirelerin doktor eksikliği beyanları sorulunca konuyu değiştirdi.

23.11.2024 15:55
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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen tutuklu sanık doktor Fırat Sarı'nın savunması alınıyor.

"Hayattan bir beklentim ve umudum kalmadı. Sadece mahkemeye gelmek ve bildiğim her şeyi anlatmak istedim" sözleriyle savunmasına başlayan Sarı, hastaların sevki için 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'e para verdiğini itiraf etti.

"BEBEK BAŞINA 750 LİRA ÖDÜYORDUM"

Yenidoğan Çetesi'nin lideri olarak anılan Sarı, "Gıyasettin'e bebek başıma 750 lira ödüyordum. Eşi ise sigortalı olarak çalışıyordu. Devlet memuru olduğu için ödemeleri bu şekilde yapıyorduk. Hakan Doğukan'a da para veriyordum. İlker Gönen ise maaşlı çalışanımdı. Anlaşmamız başlangıçta sabit maaş üzerinden yapılmıştı. Daha sonra 'Ortak olalım' dedik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

"EKSİKLİK YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Sarı, 10 bebeğin ölümüne ilişkin "İhmal var mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

  • Savcı: Bebek ölümleri ile ilgili ihmali kabul etmiyor musun? Her şey usulüne uygun yapıldı diyebilir misin? Hemşire eksikliği çok, sanıklar da doktor olmadığını söyledi.
  • Fırat Sarı: Bir ihmal olduğunu ve eksiklik yaptığımızı düşünmüyorum. Çoğuna da ben dahil değildim. Ben kendi adıma üzerime düşeni yaptım.
  • Savcı: Sanıkların (hemşirelerin) doktor eksikliği beyanları hakkında ne diyorsun?
  • Fırat Sarı: (Başka bir konuya girdi.) Genel bir eksiklik yaşandığını söyleyemem.
HASTANE SAHİPLERİNİN HABERİ VARDI

Hastanelere danışmanlık adı altında hizmet verdiğini söyleyen Fırat Sarı, para karşılığı sevkten hastane sahiplerinin haberinin olduğunu belirtti:

  • Savcı: Para karşılığında bebeklerin getirildiğinden yöneticilerin haberi var mıydı? Sen zaten kabul ettin bunu. Net cevap ver.
  • Fırat Sarı: Hastane sahiplerinin haberi vardır.
  • Savcı: "Vardır" mı, "vardı" mı?
  • Fırat Sarı: Vardı.
Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
Fırat Sarı\'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi

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Son Dakika Politika Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Sıkıldık Artık Yeter Bunlardan Suçlu Oldukları Belli 0 0 Yanıtla
  • Eray Çakıroğlu:
    Siz nasıl bir insanız ya ne merhabet ne insanlık hiçbirşey kalmamış yaşatmayada gerek yok sizi 0 0 Yanıtla
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