Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Biden ve Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı Rus ve Ukrayna heyetlerinin bugün video konferans yöntemiyle görüşme yapması planlanırken, bu müzakereler öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa'nın Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un Zelenskiy'den önce ilk olarak Biden ile görüşme yaptığı kaydedildi. Elysee Sarayı, "Biden ve Macron, Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme, Ukrayna'yı destekleme ve düşmanlıkları sona erdirmek için adımlar atma konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı. Macron'un, Biden ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Elysee Sarayı, "Macron, Zelensky ile Avrupa Birliği'nden (AB) Ukrayna'ya ek yardım ve Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin seyrini görüştü" dedi.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Macron ve Biden'ın "son diplomatik angajmanları gözden geçirdiği" belirtildi. İki liderin de görüşmede, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'nın yaşananlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirttiğini aktaran Beyaz Saray, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını görüşmek üzere bugün Macron ile görüştü. Son diplomatik angajmanları gözden geçirdiler ve Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutmanın ve Ukrayna hükümetini ve halkını destekleme konusundaki taahhütlerinin altını çizdiler" ifadelerini kaydetti. - PARİS