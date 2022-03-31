Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor

31.03.2022 12:08
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala yapılan anketler, 2. turda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'i işaret ediyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala yapılan anketler, 2. turda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'i işaret ediyor.

Fransa'da halk, 10 ve 24 Nisan tarihlerinde 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaklaşık 48,7 milyon seçmenin seçmen listesine yazıldığını açıkladı. INSEE'ye göre bu yıl seçmenlerin yüzde 95'i seçim listelerine kayıt yaptırdı.

Seçimlerde 12 aday yarışacak

Fransa'da 10 Nisan'da gerçekleşecek olan ilk tur seçimlerinde 12 aday yarışacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen'in yanısıra Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekili olan Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisi'nden (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Komünist Partisi'nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Yeni Antikapitalist Partisi (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou, Resistance Parti lideri Jean Lassalle ve İşçi Mücadelesi (Lutte Ouvriere) Partisi'nden Nathalie Arthaud aday olurken, Milletvekili Nicolas Dupont-Aıgnan da 3. kez adaylığını açıkladı.

Anketler Macron'u işaret ediyor

Seçime günler kala yapılan anketler, ilk turda mevcut Cumhurbaşkanı Macron ve Le Pen'in 2. tura kalabileceğini gösteriyor. İfop-fiducial, Opinion Way, Elabe ve Harris-İnteractive gibi araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerin ortalamasına göre Macron ilk turda yüzde 28 oy, Le Pen ise yüzde 21 oy ile 2. tura kalacak. Melenchon'un yüzde 14, Zemmour ve Pecresse'in yüzde 11, Hidalgo'nun ise yüzde 2,5 oy alması öngörülüyor. Son İfop-Fiducial anketine göre ise 2. turda Macron'un 6 puanlık bir farkla yüzde 53 oy ile seçimi kazanabileceği öngörülüyor.

Ülkedeki seçimler 5. Cumhuriyet'in 12'nci cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. - PARİS

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Macron'dan aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a işitme cihazı kullanma önerisi Son dakika haber! Macron'dan aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a işitme cihazı kullanma önerisi

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, cumhurbaşkanı, Fransa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:20 Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, mumyaları yer altında tutmak için çabalıyor
12:02 SES Parti kuruluş dilekçesini verdi! Logosundaki güvercin görseli tartışma yarattı
11:52 ROKETSAN 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi!
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:24:44. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement