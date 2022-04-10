Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

10.04.2022 21:32
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre, ikinci turda oyların yüzde 28.6'sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9'unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci turda yarışacak.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre, 24 Nisan'da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 28.6'sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9'unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında yapılacak.

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon oyların yüzde 20.1'ini, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour oyların yüzde 7.2'sini aldı.

Oyların yüzde 5.10'unu alan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı ve başkent Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin başkanı Valerie Pecresse, ikinci turda Macron'a oy verme çağrısında bulunarak, "Le Pen'in iktidara gelmesini ve bunun doğuracağı kaosu önlemek için vicdanımla Emmanuel Macron'a oy vereceğim" ifadelerini kullandı.

Oyların yüzde 1.9'unu alan merkez sol Sosyalist Partisi'nin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hildago da ikinci turda seçmenleri Le Pen'in aşırı sağına karşı Macron'a oy vermeye çağırdı.

Seçime katılım oranı yüzde 65

Yaklaşık 48,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, yerel saatle 17.00 itibariyle seçime katılım oranı yüzde 65 oldu. Son seçimlerdeki katılım oranı yüzde 69,42 olarak kayıtlara geçmişti.

Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'ta göreve başlayacak

İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak ve ikinci turda seçimi kazanan aday ise 13 Mayıs'ta göreve başlayacak. - PARİS

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

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Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura... Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura...

Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika


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