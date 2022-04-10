Fransa'da halk sandık başında - Son Dakika
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Fransa'da halk sandık başında

10.04.2022 11:08
Fransa'da halk sandık başında

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için oy verme işlemi başladı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için oy verme işlemi başladı.

Fransa'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemine 48,5 milyon seçmenin katılması bekleniyor. Sandıkların kapanmasının ardından yerel saatle 20.00'a kadar seçim yasağı uygulanacak. Seçim yasakları siyasi partiler, adaylar ve yayın organları dışında sosyal medya kullanıcıları için de geçerli olacak.

12 aday yarışıyor

İlk turda 4'ü kadın toplam 12 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen'in yanı sıra Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekili olan Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisi'nden (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Komünist Partisi'nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Yeni Antikapitalist Partisi (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou, Resistance Partisi lideri Jean Lassalle ve İşçi Mücadelesi (Lutte Ouvriere) Partisi'nden Nathalie Arthaud aday olurken, Milletvekili Nicolas Dupont-Aıgnan da 3. kez adaylığını açıkladı.

Anketler Macron'u işaret ediyor

Anket sonuçları, mevcut Cumhurbaşkanı Macron ve Le Pen'in 2. tura kalabileceğini gösteriyor. İfop-fiducial, Opinion Way, Elabe ve Harris-İnteractive gibi araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerin ortalamasına göre Macron ilk turda yüzde 28 oy, Le Pen ise yüzde 21 oy ile 2. tura kalacak. Melenchon'un yüzde 14, Zemmour ve Pecresse'in yüzde 11, Hidalgo'nun ise yüzde 2,5 oy alması öngörülüyor. Son İfop-Fiducial anketine göre ise 2. turda Macron'un 6 puanlık bir farkla yüzde 53 oy ile seçimi kazanabileceği öngörülüyor.

Fransa'da 24 Nisan'da yapılacak 2. tur seçimlerinde bugün en yüksek oyu alan iki aday yarışacak. - PARİS

Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında
Fransa'da halk sandık başında

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa'da halk sandık başında - Son Dakika


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