Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi gözaltına alındı

Fransa\'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron\'un rakibi gözaltına alındı

Fransa'nın Lylon bölgesi Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi olan Gregory Doucet, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Gregory Doucet'in sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın normal bir aşaması kapsamında, toplumu temsil eden biri olarak ifade veriyor. Belediyenin nasıl işlediğini açıklamak ve alınan kararların yasallığını savunmak üzere ifade veriyor

09.04.2025 15:39
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi ve Lylon bölgesi Belediye Başkanı Gregory Doucet yolsuzluk iddiaları ile gözaltına alındı.

Le Monde'un haberine göre kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçlamalarıyla açılan bu soruşturma, aynı kaynağa göre ve Journal du Dimanche (JDD) gazetesinin haberini doğrulayacak şekilde, Mart 2024'te Lyon Belediye Binası'nda yapılan bir aramayla daha önce de gündeme gelmişti.

SÖZCÜSÜNDEN İLK AÇIKLAMA

Gregory Doucet'in sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın normal bir aşaması kapsamında, toplumu temsil eden biri olarak ifade veriyor. Belediyenin nasıl işlediğini açıklamak ve alınan kararların yasallığını savunmak üzere ifade veriyor. Yargı süreciyle tamamen iş birliği içinde" dedi.

2024 yılı başında, bölgesel hesaplar mahkemesinin (CRC) yaptığı bir bildirimin ardından Lyon savcılığı tarafından yargı süreci başlatıldı ve 13 Mart'ta yaklaşık yirmi polis memuru belediyede arama gerçekleştirdi.

Soruşturmanın amacı, habere göre "proje yöneticisi pozisyonlarının yasal düzenlemelere uygun olup olmadığını, yani bu kişilerin gerçekten belediye adına projeler yürütüp yürütmediklerini, seçimle göreve gelen yöneticiler adına değil, belirlemek."

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Son Dakika Politika Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Adalet adalet:
    Özgür özel desteğe git 6 0 Yanıtla
  • Efem0909:
    CHP yi Fransa'ya desteğe gönderelim belediye başkanı yolsuzluktan gözaltına alınmış 3 1 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    E ne oldu limdi, en özgür avrupa ülkesinde belediye başkanı yolsuzluktan gözaltına mı alındı hem de siyasi rakibi!!!??? Sokaklar mı karıştı, boykot mu var, halkı kışkırtan azılı azınlık mı var??!!!! Hem de özgür ülkede olmuyor bunlar, vay be, ülkem ne kadar özgür demek ki… 1 1 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Şimdi özgür Özel hızını alamayıp fransayı sokaklara döküp Citroen peuget DS fransız kanallarını izlemiyoruz demesin eyvah eyvah 1 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu filim biz daha önce izledik Türkiye de... 1 1 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    ha tek bizde olmuyor diyor rakip tutuklama yvşAK editör bak fransadada oldu diyip normalleştirmeye uğraşıyor 1 0 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    Özgür koş fransaya 0 0 Yanıtla
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