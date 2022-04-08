Fuat Oktay: Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Fuat Oktay: Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz

08.04.2022 23:07
Fuat Oktay: Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz. Altından o masayı tutanın, kim olduğunu da biliyoruz. Onlardan başkası da var. PKK'yı da buna ekleyin, HDP'yi de buna ekleyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nca Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Koronavirüs salgınının etkileri tam anlamıyla geçmeden Türkiye'nin bölgesinde insani trajediler yaşandığını aktaran Oktay, "Henüz koronavirüs salgınının etkileri tam anlamıyla geçmemişken bölgemizde yaşanan insani trajediler sebebiyle artan fiyatların, sorunların farkındayız. Tümünün üstesinden gelmek de yine bizlerin çabasına bağlıdır. Bugün Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle gıda arz güvenliği ciddi bir sorun. Aynı sebeple enerji fiyatlarında yükselişler, hayvansal ürünlerde artan talep söz konusu. Biz ısrarla, 'Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek' diyerek sanayicimizi desteklerken 'battık, bittik' diye gerçekleri çarpıtanlar, art arda ihracat rekorları kırdığımızda köşesine çekiliyor. Biz bugün de 'kalkınma' diyoruz, 'illa yatırım, illa üretim, illa istihdam' diyoruz. Milletimizin cebini, işini, aşını, ekmeğini düşünüyoruz. Gıda ve fiyat artışları konusunu, en kapsamlı ve uzun vadeli şekilde ele alıyoruz. Cumhur İttifakı ruhuyla, biz böyle milli bir mücadele verirken birileri yine kurumların kapısına dayanıp şov yapıyor" diye konuştu.

'PKK'YI, HDP'Yİ DE BUNA EKLEYİN'Parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen 6 muhalefet partisine eleştiri getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz. Altından o masayı tutanın kim olduğunu da biliyoruz. Onlardan başkası da var. PKK'yı da buna ekleyin, HDP'yi de buna ekleyin. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, içerdeki ve dışarıdaki her türlü yapıları da buna ekleyebilirsiniz. İçeride sesini çıkartmak isteyenler, Cumhurbaşkanımızın, Rusya ve Ukrayna savaşında aldığı rolden rahatsız olanlar, Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasından da rahatsız oluyor. Türkiye'nin Suriye'de verdiği mücadeleden rahatsız olanlar, Tokat'ta havalimanı yapılmasından da rahatsız oluyor."


Fuat Oktay: Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz
Fuat Oktay: Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz
Fuat Oktay: Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz
YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '6'lı mıdır, 106'lı mıdır bilmiyoruz ama 6'dan fazla olduğunu biliyoruz' Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '6'lı mıdır, 106'lı mıdır bilmiyoruz ama 6'dan fazla olduğunu biliyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı...

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fuat Oktay: Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz - Son Dakika


Son Dakika
23:07 CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesiyle muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:47 ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB2' çağrısı: Ukrayna'ya İHA verilsin
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 23:23:26. #1.13#
SON DAKİKA: Fuat Oktay: Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement