Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

06.05.2022 16:03
Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bakanlık makamında ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bakanlık makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu'yu ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu'yu ziyaret edenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı. Bakan Nebati, ziyaretle ilgili Twitter'dan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.


Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret
Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret
Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret
Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret
Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti Başkan Oktay'dan bayram ziyaretleri Başkan Oktay'dan bayram ziyaretleri İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:46:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement