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Fuat Oktay: Kudüs'ün savunulması İslam dünyasının ortak amacı olmalı - Son Dakika

Fuat Oktay: Kudüs'ün savunulması İslam dünyasının ortak amacı olmalı

30.11.2021 21:51
Fuat Oktay: Kudüs'ün savunulması İslam dünyasının ortak amacı olmalı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kudüs'ün kutsallığı ve mahremiyetinin savunulması, Filistin davasının bir çözüme kavuşturulması, İslam dünyasının ortak amacı olmalıdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kudüs'ün kutsallığı ve mahremiyetinin savunulması, Filistin davasının bir çözüme kavuşturulması, İslam dünyasının ortak amacı olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4'üncü Konferansı'nın gala yemeği programına katıldı. İslam'ın ilk kıblesi, Hz. Ömer'den, Selahattin Eyyübi'ye; Kudüs'e gönül veren tüm Müslümanlarla bütünleşen şehir Kudüs için bir arada olduklarını belirten Oktay, "Kudüs'ün kurtarılmayı bekleyen bir şehir olduğu kadar bizleri de kurtuluşa davet ettiğine inanıyoruz. Bizler; Filistin davasını en güçlü şekilde savunuyor, 'Kurtuluş Kudüs'ten başlar' diyoruz. Mescid-i Aksa'yı barındıran, Harem-i Şerif'e ev sahipliği yapan Kudüs, kadim bir şehirdir. Türk halkı için Kudüs, bir barış ve kardeşlik şehridir. Bu anlayış bize tarihimizin bıraktığı bir mirastır. Orta Doğu'daki sorunların merkezinde Filistin- İsrail ihtilafının, bunun özünde de Kudüs üzerinde İsrail'in tek yanlı planlarının yattığı bir sır değildir" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN TOPRAKLARINDA KURULAN HER YAHUDİ YERLEŞİMİ, ÇÖZÜME DARBE İNDİRMEKTE'Kudüs'ün içinde bulunduğu zulüm ortadan kalkmadan Orta Doğu'da gerçek anlamda huzur ve istikrar sağlanamayacağına işaret eden Oktay, şöyle devam etti:  "Buna rağmen uluslararası toplum, İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı zulme ve Kudüs'te yaşanılan oldubittilere göz yummaktadır. Biz burada bunları konuşurken İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerin sayısını ara vermeksizin artırmaya devam etmektedir. Filistinli kardeşlerimizin zorla evlerinden çıkarılması, topraklarına el konulması hatta zeytin ağaçlarının bile sökülmesi yüreklerimizi dağlamaktadır. İşgal altında tutulan Filistin topraklarında kurulan her yeni Yahudi yerleşimi, çözüm umutlarına darbe indirmektedir. Böyle bir atmosferde Filistin'de statükonun sürdürülemeyeceği aşikardır. Özellikle Kudüs'te gerek İsrail hükümetinin tek taraflı politikaları, gerek radikal Yahudi grupların provokasyonları, uyuma zarar vermektedir."'İSLAM DÜNYASININ ORTAK AMACI OLMALI'

Ramazan ayında Kudüs ve Harem-i Şerif'te öldürülen Filistinlilerin acısının halen taze olduğunu aktaran Oktay, "Yüzlerce masum Filistinlinin geçtiğimiz Ramazan ayında Kudüs ve Harem-i Şerif'te şehit olmasına sebep olan trajedinin acısı da hala kalbimizdedir. Bu çatışmalarda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, tüm Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Filistin'i sadece yardımlarla değil, iş birlikleri ve tanınırlığını artırma gibi çalışmalar ile ayağa kaldırabiliriz. Kudüs'ün kutsallığı ve mahremiyetinin savunulması, Filistin davasının bir çözüme kavuşturulması, İslam dünyasının ortak amacı olmalıdır. Geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 37'nci toplantısında da vurguladığım gibi; Filistin konusunda İslam dünyasının tek ses olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.


Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fuat Oktay: Kudüs'ün savunulması İslam dünyasının ortak amacı olmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuat Oktay: Kudüs'ün savunulması İslam dünyasının ortak amacı olmalı - Son Dakika
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