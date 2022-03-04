G7'den ortak bildiri: "Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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G7'den ortak bildiri: "Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz"

04.03.2022 22:36
G7'den ortak bildiri: "Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'ncu gününde de saldırılar devam ederken G7 ülkeleri ortak bildiri yayınladı. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi tarafından yayınlanan bildiride, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı nedensiz ve haksız savaşını derinden kınadığımızı yineliyoruz. Rusya, sivil nüfusa ve sivil altyapıya ciddi ölçüden zarar veren Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısını derhal durdurmalı ve askeri güçlerini derhal geri çekmelidir. Ukrayna'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu en zor zamanda Ukrayna'ya, özgürce seçilmiş hükümetine ve cesur halkına sarsılmaz desteğimizin altını çiziyor ve onlara daha fazla yardım etmeye hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyoruz" denildi.

"Ukrayna halkının ihtiyaçları arttıkça insani desteği artırmayı taahhüt ediyoruz"

Rusya'nın, Ukraynalı sivillere, okullar ve hastanelere de dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, "Rusya'yı uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak davranmaya çağırıyoruz. Ukrayna ve BM insani yardım kuruluşlarına, tıbbi personele ve sivil toplum yardım sağlayıcılarına, Ukrayna topraklarında acil ihtiyacı olan insanlara güvenli, hızlı ve engelsiz erişim sağlanmalıdır. İnsani yardım erişimine ilişkin bir düzenlemenin duyurulmasını önemli bir ilk adım olarak kabul ediyoruz. Bunun güvenilir ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekecektir. Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle Ukrayna halkının ihtiyaçları arttıkça insani desteği artırmayı taahhüt ediyoruz. Rusya'yı, özellikle Ukrayna'nın nükleer santrallerinin bulunduğu bölgede saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz. Barışçıl amaçlara yönelik nükleer tesislere yönelik herhangi bir silahlı saldırı ve tehdit, uluslararası hukuk ilkelerinin ihlalini teşkil eder" ifadeleri yer aldı.

"Başkan Putin, hükümeti ve destekçileri, bu yaptırımların ekonomik ve sosyal sonuçlarının tüm sorumluluğunu taşıyor"

Rusya'nın uluslararası barış ve güvenliğin temel ilkelerini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesinin yanıtsız kalmadığı vurgulanan açıklamada, "Birkaç tur geniş kapsamlı ekonomik ve mali yaptırımlar uyguladık. Belarus'taki Lukashenka rejimi tarafından sağlanan Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz.

Rusya ve Belarus'a uygulanan ağır yaptırımların, Başkan Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı nedensiz ve haksız savaşın bir sonucu ve açık tepkisi olduğunu Rus ve Belarus halkına açıkça belirtmek istiyoruz. Başkan Putin, hükümeti ve destekçileri ve Lukashenka rejimi, bu yaptırımların ekonomik ve sosyal sonuçlarının tüm sorumluluğunu taşıyor.

Rus Hükümeti ve ona bağlı medya ve vekillerinin Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığını desteklemek için yaygın olarak dezenformasyon kullanmasını kınıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ve bağlılığımızı yineliyoruz. Rusya'nın yenilenen saldırganlığıyla elde edilen herhangi bir sözde statü değişikliğinin tanınmayacağının da altını çiziyoruz" denildi. - WASHINGTON

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Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika G7'den ortak bildiri: 'Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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