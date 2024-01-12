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Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu - Son Dakika
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Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu

22 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan cinayeti davasında Hizbullah üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'ın Diyarbakır Bismil'den belediye başkan adayı oldu.

Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR\'dan belediye başkan adayı oldu
12.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:17
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HÜDA PAR'ın Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt belediyeleri için yarışacak bazı adayları belli oldu. Buna göre, Diyarbakır Bismil belediyesi için yarışacak isim, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın 24 Ocak 2001'de 5 polis memuru ile birlikte şehit edilmesine ilişkin davada Hizbullah üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ali Bilmez oldu.

2001 YILINDAKİ DURUŞMADA HAZIR BULUNMUŞTU

Bilmez, 2001 yılında Diyarbakır 2 No'lu DGM'de görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Sabir Özdemir, Alaaddin Tonga, Fesih Güler ile birlikte hazır bulunmuştu.

Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
Ali Bilmez.

15 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede, terör örgütü Hizbullah'ın Siirt il sorumluluğunu yapan sanık Mehmet Sabir Özdemir hakkında TCK'nın 146. maddesi uyarınca idam; diğer sanıklar Alaaddin Tonga, Fesih Güler ve Ali Bilmez hakkında ise TCK'nın 168/2. maddesi uyarınca 15'er yıl hapis cezası istenmişti. Bilmez, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) örgüt üyeliğine yönelik maddenin değiştirilmesinin ardından serbest kalmıştı.

YORUMLAR (2)
  • OĞUZ İÇEN : İŞTE HÜKÜMETİN KANLI ORTAKLARINDAN SADECE BİRİSİ.. Yanıtla 30 2
  • tolga karabulut: akp liler biz vatan sevdalısyız diğerleri hain :D Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu - Son Dakika
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