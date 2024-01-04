Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti

Dün Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın da aralarında olduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı davanın ilk duruşmasında tüm sanıkların tahliyesine karar verildi. Davayı takip eden Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun hem mahkeme salonunda hem de adliye koridorlarında slogan atması tepkilere neden oldu.

GAZETECİLER SERBEST BIRAKILDI

Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'ın da aralarında olduğu 30 kişinin mültecilere yönelik haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. "Halk arasında korku ve panik yaratma", "halkı kin ve nefrete yöneltme", "halkı yanıltıcı bilgileri toplu halde yayma" suçlarından açılan davada; avukatlar, sanıkların tutuksuz yargılanmasını istedi. Ayrıca avukatlar, iddianamede yer alan "toplu suç" ifadesinin hukuka aykırı olduğunu ve dosyaların ayrılması gerektiğini belirterek ayrı yargılama talep etti. Mahkeme hakimi, karar vermek için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hakim, tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

ÖZDAĞ VE BERABERİNDEKİLER SLOGANLARLA ADLİYEYİ TERK ETTİ

Duruşmayı kalabalık bir grup takip etti. Mahkemenin tahliye kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki kalabalık grup, mahkeme koridorunda "Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar attı. Bu durum ise tepki çekti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Siz değil miydiniz yargı bağımsız değil diyen? Avaneleri mahkeme basıp slogan atacak cesareti nereden buluyor? Aşağıladığınız ülkelerde bile yok bu rezalet. Türkçü takınıp Türklüğe sizin kadar zarar vereni görmedik." ifadelerini kullandı.

İşte tepkilerden bazıları: