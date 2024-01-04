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Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti - Son Dakika
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Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti

Dün sığınmacılara yönelik paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklu bulunan ve aralarında gazetecilerin de olduğu 30 kişi tahliye edildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki kalabalık grubun mahkeme salonunda slogan atmasına tepki yağdı.

04.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:51
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Dün Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın da aralarında olduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı davanın ilk duruşmasında tüm sanıkların tahliyesine karar verildi. Davayı takip eden Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun hem mahkeme salonunda hem de adliye koridorlarında slogan atması tepkilere neden oldu.

GAZETECİLER SERBEST BIRAKILDI

Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'ın da aralarında olduğu 30 kişinin mültecilere yönelik haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. "Halk arasında korku ve panik yaratma", "halkı kin ve nefrete yöneltme", "halkı yanıltıcı bilgileri toplu halde yayma" suçlarından açılan davada; avukatlar, sanıkların tutuksuz yargılanmasını istedi. Ayrıca avukatlar, iddianamede yer alan "toplu suç" ifadesinin hukuka aykırı olduğunu ve dosyaların ayrılması gerektiğini belirterek ayrı yargılama talep etti. Mahkeme hakimi, karar vermek için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hakim, tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

ÖZDAĞ VE BERABERİNDEKİLER SLOGANLARLA ADLİYEYİ TERK ETTİ

Duruşmayı kalabalık bir grup takip etti. Mahkemenin tahliye kararının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki kalabalık grup, mahkeme koridorunda "Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar attı. Bu durum ise tepki çekti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Siz değil miydiniz yargı bağımsız değil diyen? Avaneleri mahkeme basıp slogan atacak cesareti nereden buluyor? Aşağıladığınız ülkelerde bile yok bu rezalet. Türkçü takınıp Türklüğe sizin kadar zarar vereni görmedik." ifadelerini kullandı.

İşte tepkilerden bazıları:

Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
YORUMLAR (9)
  • Serkan Basar: bir refarandum yapılsa sığınmacıların ülkeden gönderilmesi adına milletin yüzde 90 ı gönderilsin der eeeee bu adamda gönderilsin diyor ??? Yanıtla 44 18
  • FATİH ŞAHİN: Aldığı oyu hakeden ender insanlardan Zafer turizm gururla sunar.. Yanıtla 31 20
  • Selim Kayisi: Mahkeme sonrası bağırıp çağırmaları yargıya müdahale oluyor derseniz komik duruma düşersiniz. Yargılanma bitmiş adamlar slogan atmışlar. Yanıtla 32 14
  • Ali Usda: Bardağı doldur sonra da neden taştı. Yanıtla 30 10
  • Serkan Basar: iyide özdağ sığınmacılar gitsin istiyor halkta öyle tepkiye veren kim merak ettim ?? Yanıtla 25 10
  • Hakim ATMACA: Gazman yine sahalarda çakma yerli ve milli kara men Yanıtla 14 17
  • eyup yamak: Hukuk varsa gereğini yapacaksınız.Bir parti liderine yakışmayan hareketler... Yanıtla 12 18
  • guvenlik office: NE KADAR ATMA CAHİL CÜHALA VARSA BURAYA YORUM YAZIYOR... DİSLİKE ATTINIZ DİYEDE DOĞRU EĞRİLMEZ. CAHİLSİNİZ. BU ADAMA HAK VERİYORSAN CAHİLSİN... Yanıtla 6 8
  • Serkan Basar: şimdiiiiii gelelim fasulyenin faydalarına özdağ ülkede sığınmacı istemiyor tabiki türkiye cumhuriyeti vatandaşlarıda burda bu dediğimin aksine yorum yapanlar ya sığınmacıdır yada onlardan nemalananlardır nokta şimdi dağılabiliriz. Yanıtla 5 3

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti - Son Dakika
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