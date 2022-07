Gelecek Partisi, erken seçimin fitilini ateşledi! "Geçim için Seçim" imza kampanyasını başlattılar

Gelecek Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı, erken seçim talebiyle İstanbul Kadıköy'de 'Geçim için Seçim' imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası törenine katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Millet feryat ederken onlar lüks konaklarında, saraylarında ahkam kesiyorlar. 'Porsiyonlarınızı küçültün, eti azaltın' diye ahkam kesiyorlar. Ankara'da dört maaş, beş maaş alanlar saltanat sürüyor. Bir ülkede o ülkeyi yönetenler halkın vicdanından kopmuşsa, bir ülkede o ülkeyi yönetenler eğer o halkın dertlerini anlamaktan uzak kalmışlarsa, tek yol vardır, hemen seçim, erken seçim, bir an önce seçim.

"EK BÜTÇEDE ÇİFTÇİLERE VERİLEN DESTEK YALNIZCA 7 MİLYAR 200 TL"

Bakınız ek bütçe getirdiler. Kur korumalı mevduat altında altı ayda 170 milyar Türk lirası aktardılar. Ek bütçe ile faiz harcamalarını 240 milyardan 330 milyara çıkardılar. Yani toplam hazinenin üzerindeki faiz yükü 500 milyar Türk lirası olmuş. Bütçe gelirlerinin dörtte biri ama aynı ek bütçede çiftçilere verilen destek ne kadar biliyor musunuz 7 milyar 200 Türk lirası yazıklar olsun." dedi.

"KAYNAKLARI YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERE AKTARIN"

Kadıköy meydanında yaptığı konuşmada ülkede yaşanan sıkıntılara değinen Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı kur korumamlı mevduat sistemini de eleştirdi. Davutoğlu, "Çiftçilerimiz sıkıntı içerisinde, çiftçilerimiz traktörüne mazot koyamazken, toprağına gübreyi eliyle atarken üç, beş rantiyeciye 170 milyarı, bütün faiz sektörüne de 500 milyarı aktaranlara buradan sesleniyorum siz kur korumalı mevduat (KKM) dediniz biz kur korumalı mazot, kur korumalı gübre kur korumalı elektrik, kur korumalı doğalgaz diyoruz. Siz milletin kaynakları üç, beş rantiyeciye, üç, beş müteahhitte aktarırken biz bu kaynakları öğrencilere KHK'larda kalan yurtlarda kalan öğrencilere aktarın diyoruz" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"'SANDIĞI GETİRİN' DİYORLAR"

"Gelecek Partisi olarak bu zor günlerin geçmesi, derin yoksulluğun sona ermesi, yolsuzlukların tümüyle kökünün kurutulması için hemen seçim bugün seçim, derhal seçim diyoruz. Onlar sandıktan korkarlar, onlar milli iradeden korkarlar, onlar milletin arasında dolaşmaktan, milletin derdini dinlemekten korkarlar. İşte biz her meydandayız. Biz Türkiye'nin her köşesindeyiz. Ve gittiğimiz yerde en çok duyduğumuz ses 'Sayın Başbakanım, Genel Başkanım bunların gitme vakti geldi. Sizden bir tek şey istiyoruz sandığı getirin ne yapacağımızı göreceksiniz. Bunları tarihe gömeceğiz' diyorlar. Bizim o zaman üzerimize düşen görev geçen sene çok zor geçti karakış. Kara bir kış geçirdik geçen sene elektrik fiyatları arttı, mazot fiyatları arttı, doğalgaz fiyatları arttı çok zor şartlarda bir karakış geçirdik. Bu senenin kışı daha da çetin olmaya aday. İşte böyle bir karakışı bir daha geçirmemek için derhal ve hemen seçim diyor ve bugün burada Kadıköy'de imza kampanyamızı başlatıyoruz. Eğer çekinmiyor, eğer korkmuyorlarsa, eğer milletin iradesinden kaçmıyorlarsa işte meydan burası, işte Türkiye'nin güçlü yürekli insanları burada seçimin her bir adımını teşvik etmek, gözetlemek, denetlemek ve mühürü bu çınar yaprağının altına vurmak üzere hareket halindeler.

"'GEÇİM İÇİN SEÇİM' DEMEYE GELİYORUZ"

Bu sadece bir başlangıç. Bu imza kampanyasını sürdürecek ve yüz binlerce, milyonlarca imzayla Türkiye'de erken seçimin, hemen seçimin fitilini ateşleyeceğiz. Milletin olduğu yere sandık gelecek inşallah. Sandıktan kaçış yok. Sandık bugün Türkiye'nin en kritik seçimi için milletin huzuruna gelecek. Bu beş kol için seçim meydanlarını inşallah doldurmak üzere imza kampanyasını başlatacağız. Bir adalet, iki demokrasi, üç refah, dört eşitlik, beş siyasi ahlak. Adaleti, demokrasiyi, özgürlükleri, eşitliği, refahı, siyasi ahlakı getirmek üzere ilk imzamızı atacağız. Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'un her köşesinde bu imza kampanyasını halkımızın huzuruna getireceğiz ve 'geçim için seçim' demeye geliyoruz. Sandığı tez zamanda bu memleketin huzuruna getirerek, yeni bir dönemi başlatmak için sizleri saygıyla selamlıyorum."