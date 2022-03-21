Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Yozgat'ta gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Yozgat'ta gazetecilerle bir araya geldi

21.03.2022 15:20
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Yozgat'ta gazetecilerle bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin Türkiye'nin her yerinde örgütlendiğini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin Türkiye'nin her yerinde örgütlendiğini belirtti.

Yozgat'ta bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Özdağ, Nevruz'un yeni gün olduğunu, Türkiye'de de yeni bir güne başlamak gerektiğini, o günün de seçim günü olduğunu söyledi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir seçim yapacaklarını dile getiren Özdağ, "Siyaset hizmetle yarışla yapılır, siyaset nefret diliyle, tehditle, şantajla, sopayla, silahla yapılmaz. Siyaset iki şeyle, kelimelerle ve sözle yapılır." dedi.

Özdağ, 6 parti liderinin ayın 27'sinde yine bir araya geleceklerini ve siyasi parti seçim yasasını masaya yatıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasi partiler bir yarış alanıdır, düşmanlık alanı değildir, rekabetimizi sandıkta yaparız. Bizler Gelecek Partisi olarak bir umut olarak, insanlara umut vaat ediyoruz. 6 parti birlikte yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuğumuz güçlendirilmiş parlamenter sistem içindir. Bir vizyon, işbirliği birlikteliğidir. Türkiye'yi yeniden inşa etme, ihya etme çalışmasıdır. Gelecek Partisi Türkiye'nin her yerinde örgütlenmiştir, Türkiye'deki anketlerde iyi bir noktadadır. Bizim yaptığımız anketlerde daha iyi gözükmektedir."

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Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ, Türkiye, Yozgat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Yozgat'ta gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Yozgat'ta gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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