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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Antalya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Antalya'da konuştu Açıklaması

19.02.2022 16:13
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Antalya'da konuştu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokrasi tarihinde belki de ilk kez çok farklı damarlardan gelen partiler bir arada oturdular.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokrasi tarihinde belki de ilk kez çok farklı damarlardan gelen partiler bir arada oturdular. Her birimizin öncelikleri farklı, biliyoruz ama bir araya gelmek zorundaydık." dedi.

Serik ilçesindeki bir otelde partisince düzenlenen "2022 Gelecek Buluşmaları Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na katılan Davutoğlu, partisinin kuruluş sürecini anlatarak "temiz siyaset" diyerek ortaya çıkan bir parti olduklarını söyledi.

Amaçlarının milletin önündeki 100 yılı şekillendirmek olduğunu belirten Davutoğlu, "Yeni bir sistem, yeni bir siyasi ahlak inşa etmek üzere yola çıktık. Bizim meselemiz şahıslar değil. Bizim meselemiz ne iktidardaki birini iktidardan indirmek ne de yerine birini getirmek değil. Meselemiz temiz siyaset düzeni inşa etmek." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Medeni şekilde oturduk ve konuştuk. Bir araya gelemez denilen yerde bir araya geldik. O altılı masa neden bir araya geldi? Neden o günden bu yana millette bir huzur başladı? Sokakta bir huzur ve güven oldu. Demokrasi tarihinde belki de ilk kez çok farklı damarlardan gelen partiler bir arada oturdular. Her birimizin öncelikleri farklı, biliyoruz ama bir araya gelmek zorundaydık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü özgürlüğünden bahsetmesi kıymetlidir. Sayın Akşener'in Türkiye'nin bütünlüğünden bahsetmesi, bütün arkadaşlarımızın fikirleri kıymetlidir. Bir araya gelmişsek bundan millet memnundur."

Gelecek Partisi il başkanlarının da katıldığı değerlendirme toplantısı yarın sona erecek.

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Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Demokrasi, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Antalya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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