Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kocaeli'de gazetecilerle bir araya geldi.

İzmit Belediyesine ait Çocuk Parkı Aile Çay Bahçesi'nde gazetecilerle buluşan Davutoğlu, sanayi kenti Kocaeli'nin ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kocaeli'de halkın çok ciddi bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını ileri süren Davutoğlu, "Kişi başına düşen milli gelirde Türkiye'nin en yüksek ortalamasına sahip olan Kocaeli'de sıkıntı varsa düşünün bir de geri kalan Türkiye'nin halini." diye konuştu.

Davutoğlu, kimsenin ötekileştirilmediği, düşünce özgürlüğünün sağlandığı, gelir adaletinin temin edildiği, kurumların canlandığı yeni bir Türkiye'yi bütün millete vadettiklerini ifade etti.

Bir gazetecinin mülteciler ve dış politikayla ilgili sorusu üzerine, "Bizim süratle bir göç bakanlığı kurmamız ve göç olgusuyla tamamıyla objektif şartlarda ve herhangi bir önyargı olmaksızın profesyonelce, iyi bir kamu yönetimi anlayışıyla ilgilenmemiz lazım. Yoksa mültecilerle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirecek dil kullanmak Türkiye'de sosyal barışı bozar." diyen Davutoğlu şunları kaydetti:

"Hepimiz bunu sükünetle en kısa zamanda geri dönüşlerini sağlayacak şekilde Suriye'de barışa öncülük etmek zorundayız. Barışa öncülük ederken de her türlü çabayı göstermek durumundayız. Benim dış politikada temel ilkem komşularla sıfır sorun ilkesidir ve komşularla sıfır sorun ilkesini iktidara geldiğimizde adım adım hayata geçireceğiz."

Gültekin Uysal'ın tweeti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "Cumhurbaşkanlığı adayı için üç ölçüt sıraladığı" tweetine ilişkin "Masada gerçekten bir çatlak var mı, Gültekin Bey'den bir özür bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Davutoğlu şöyle konuştu:

"Sayın Gültekin Uysal altılı masanın oluşumuna katkıda bulunmuş ve hep beraber yaptığımız istişarelerde olumlu katkılarını hep gördüğümüz bir arkadaşımız. Altılı masanın eşit ortaklarından biri. Dolayısıyla onunla basın önünde herhangi bir tartışmaya girmek istemem, herhangi bir polemik olsun da istemem. Yarın kendisi bizi ziyaret edecek, 24 Nisan'da da onun misafiri olacağız. O zaman yüz yüze, dostane bir şekilde, samimi ve açık yürekli bir şekilde burada kastedilen gerçi kendisi kamuoyuna da açıklama yaptı bizi kastetmediği yönünde. Bu konuda kendi aramızda bu meseleyi konuşuruz."

Davutoğlu, basın toplantısının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti. Daha sonra şehir merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, İzmit Belediyesi önünde parti mensupları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlarla iftar yaptı.