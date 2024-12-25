Gelecek Partisi\'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti\'ye katıldı

Politika

"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"

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Son dönemlerde AK Parti saflarına geçeceği konuşulan ve bu yönde mesajlar veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinde çözülme başladı. Dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, bugün AK Parti saflarına katıldı. Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

"BU SAFLARDA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz" karşılığını verdi. Dün istifa edip bugün AK Parti saflarına geçen Yamalı için "Davutoğlu'ndan hızlı davrandı" yorumları yapıldı.

DAVUTOĞLU "AK PARTİ'DEN KOPMADIM" DEMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Ruh bakımından Ak Parti'den hiç kopmadım" ve "Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" açıklamalarında bulunmuştu.

"YENİ BİR TOPARLANMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR"

Davutoğlu, son olarak "Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" demişti. Nedim Yamalı'nın istifasının Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.