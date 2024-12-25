Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı

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Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nden istifa eden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı. Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı. Yamalı'nın AK Parti'ye geçişiyle ilgili "Davutoğlu'ndan hızlı davrandı" yorumları yapıldı.

25.12.2024 12:56  Güncelleme: 13:21
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Son dönemlerde AK Parti saflarına geçeceği konuşulan ve bu yönde mesajlar veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinde çözülme başladı. Dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, bugün AK Parti saflarına katıldı. Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı

"BU SAFLARDA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz" karşılığını verdi. Dün istifa edip bugün AK Parti saflarına geçen Yamalı için "Davutoğlu'ndan hızlı davrandı" yorumları yapıldı.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı

DAVUTOĞLU "AK PARTİ'DEN KOPMADIM" DEMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Ruh bakımından Ak Parti'den hiç kopmadım" ve "Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" açıklamalarında bulunmuştu.

"YENİ BİR TOPARLANMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR"

Davutoğlu, son olarak "Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" demişti. Nedim Yamalı'nın istifasının Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Gelecek Partisi\'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti\'ye katıldı

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Behzat:
    parti değiştirenler gözümde dönektir. 40 6 Yanıtla
  • HALİL YARDIMCI:
    maden AKP ye gececektiniz niye yıllardır akp yi kötülüyorsunuz nasıl bir duruşunuz var sizin bu yalakalığınız nereye kadar böyle devam edecek 33 2 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Siyaset dedikleri konu bu iste.. 1 0
  • Mehmet Yılmaz:
    sıradaki gelsin 29 2 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Gelecek partisi asgari ücret veriyosa ondan kaçmıştır yağlı kapıya 26 4 Yanıtla
  • Ela:
    partisinde bedava ekmek bulamayınca bedava ekmek yiycek yere kaydı menfaat dünyası 28 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    yalaka 20 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    eeee para burada... 19 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Kılıçdaroğlu eserinle ne kadar övunsen azdır.. 15 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Menfaatçı çıkarçı ınsanlar dan bır cacık olmaz 14 0 Yanıtla
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