Gelecek Partisi "Yargıda Yapısal Reform: Gelecek Adalet Modeli Raporu"nu tanıttı - Son Dakika
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Gelecek Partisi "Yargıda Yapısal Reform: Gelecek Adalet Modeli Raporu"nu tanıttı

12.04.2022 14:38
Gelecek Partisi "Yargıda Yapısal Reform: Gelecek Adalet Modeli Raporu"nu tanıttı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adalet, hukuk devleti ilkesiyle birleştirilmezse atılacak adımların havada kalacağını belirterek, "Reform çalışmamız kapsamında, zihniyet devrimi etrafında hukuk eğitiminden başlayarak, bütün hukuk fakültelerinin röntgenini çektik." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adalet, hukuk devleti ilkesiyle birleştirilmezse atılacak adımların havada kalacağını belirterek, "Reform çalışmamız kapsamında, zihniyet devrimi etrafında hukuk eğitiminden başlayarak, bütün hukuk fakültelerinin röntgenini çektik." dedi.

Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Yargıda Yapısal Reform: Gelecek Adalet Modeli Raporu"nun sunumunun yapıldığı Gelecek Adalet Modeli Toplantısı'nda konuştu.

Bugün Türkiye'de herkesin en fazla üzerinde düşünmesi gereken konunun, adalete ve kurumlara güven anlamında en alt düzeyde seyretmesi olduğuna değinen Davutoğlu, bugün karşı karşıya kalınan en temel sorunun hukukun, adaletin bir hak dağıtma ve ahlaki olarak gücü denetleme alanı olmaktan çıkıp, güç biriktirme alanı olarak görülmesi olduğunu dile getirdi.

Ülkenin hukuk sisteminde yapılması gerekenleri ele alan "Gelecek Adalet Modeli: Yargıda Yapısal Reform" teklifini hazırladıklarını, kapsamlı reform için önce zihniyet yenilenmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Adalet, hukuk devleti ilkesi ile birleştirilmezse mekanik ve yapısal atılacak adımların hepsi havada kalır. Reform çalışmamız kapsamında, zihniyet devrimi etrafında hukuk eğitiminden başlayarak, bütün hukuk fakültelerinin röntgenini çektik. Vicdan sahibi hakimlerin, hukuk sistemine entegre edilmesini sağlamak üzere zihniyet devrimi gerektiğini ortaya koyduk."

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Adalet, Reform, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi 'Yargıda Yapısal Reform: Gelecek Adalet Modeli Raporu'nu tanıttı - Son Dakika


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