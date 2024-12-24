Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir

Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle Gelecek-Saadet grubu düştü. Yeni formül arayışına giren siyasiler, çareyi DEVA Partisi'ni gruba dahil etmekte buldu.

24.12.2024 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle, TBMM'de faaliyet gösteren Gelecek-Saadet grubunun milletvekili sayısı 19'a düştü.İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor. Yamalı'nın istifası sonrası Saadet- Gelecek Grubu'nun Meclis grubu düşecek.

DEVA FORMÜLÜ

Gelecek ve Saadet Partisi kulisleri, grubun düşmemesi için yeni bir formül arayışına da hız verdi. Sözcü'den Altan Sancar'ın haberine göre, DEVA Partisi formülünün hayata geçmesi için çalışmalar başladı.

Grubun dağılmasından önce, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi arasında çatı parti oluşturma fikri üzerinde görüşmeler sürüyordu. Birleşmeyle vekil sayısının 29'a çıkarılması ve CHP'den destek veren Ali Fazıl Kasap'ın partisine dönmesi planlanıyordu.

SÜREÇ İVME KAZANABİLİR

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, görüşmelerin önemli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Yamalı'nın istifasının yeni bir durum yarattığını belirten Ekmen, sürecin ivme kazanabileceğine dikkat çekti.

Ekmen ayrıca "Bu istifanın başka istifalara yol açıp açmayacağı konusunda hassasiyet oluşacağı kesin. Meclis kayıtlarında bu durumun hızlı bir şekilde işlendiğini gözlemliyoruz. Dağılan grubun yeniden inşası yönündeki arzunun, süreci hızlandıracağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi, Milletvekili, Deva Partisi, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    ALLAH RIZASI ICIN YUZDE 1 OYU OLAN BU PARTLERIN BU ULKEYE NE FAYDASI VAR AH KİLİCTAROGLU AH 7 0 Yanıtla
  • Behzat:
    sizi teneke partiler. 5 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Boş teneke partileri... 4 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Chp den 15 mv verin olay kapansın . Daha önce de vermişlerdi iyi partiye .. 1 2 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    madem birleşeçektiniz neden ayrı partiler kurdunuz. siyaset ikiyüzlülüktür. siyaset nankörlüktür. siyaset utanmazlıktır. ve her fırsatta da gösteriyorsunuz bu millete ne olduğunuzu. 3 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    ne gerek var devaya...zaten bu buçuk partilerin vekillerini cühape hediye etmedimi bunlara...eee nasıl olsa kiralık bir sürü vekilleri de var nasılsa..göndersinler bi kaç tanesini kurtarsınlar eski kankilerini, yoksa komisyonlardaki üyelikler ak partiye gider..:) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:49:52. #1.11#
SON DAKİKA: Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.