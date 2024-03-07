Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Mersin mitinginde vatandaşlara hitap etti. Mitingde açılan bir pankarta dikkat çeken Erdoğan, kalabalığın arasında yapılan bu vurguyla ilgili konuştu.

07.03.2024 15:10
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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Mersin mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki genç kızlardan birinin açtığı pankarta dikkat çekti.

"BAYA İYİSİN"

Alanda 85 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bak bak! Genç bir kızımın elinde nasıl bir pankartla gelmiş. Baya iyisin" diyerek "Kara TOGG'a, hava Kaan'a, dünya Reis'e hayran" yazılı pankartı okudu.

Genç kızın pankartı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Baya iyisin

Alanda gördüğü coşkulu kalabalık karşısında mest olan Erdoğan, "Mersin, bu zübük siyasetçileri sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu kıyafetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP'li adaylarını Türkiye Yüzyılı ışıklarını Mersin'in semalarına salalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı

Mersin, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar: keşke çarşı pazar kiralar ve emeklilerede vurgu yapsaydınız 43 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: açlıktan koltukları kemir evde ama şak şakçılıkta en önde ol araştırılmalı doğrusu :) 35 6 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Enaniyet şeytandandır 22 2 Yanıtla
  • Murat Gunduz: Demekki mersinde emekli maasinin 10 bin lira olmasindan memnun olan insanlar var. İlginc. 19 2 Yanıtla
  • soner yavuz: mersini daha şimdiden kaybetmişsiniz ne kalabalık var nede bir şey ozaman türkiyede çok büyük bir ihtimalle yine istanbul ankara izmir adana mersin bursa balıkesir muğla aydın manisa artvin bartın sinop burdur antalya yı kaybediyorsunuz daha bir çok kaybedilen şehirler var siz emekliyi ezdikçe emeklide açlığının acıcısını sandıkta sizden çıkaracak var 6 0 Yanıtla
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