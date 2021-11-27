Üye Girişi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

27.11.2021 15:39
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaret ve temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaret ve temaslarda bulundu.

Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Hayrettin Güngör ile görüştü, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun ile makamında bir süre görüştü.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın vefat eden amcası Hacı Açıkgöz'ün cenaze törenine katıldı.

Kentteki Hanefi Mahçiçek Stadı ve Olimpik Trap-Skeet Atış Poligonu'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, gazetecilere, Kahramanmaraş'taki bakanlığına ait yatırımları çok önemli bir seviyeye getirdiklerini belirtti.

Yerel yönetimlerle en güçlü şekilde iş birliği yaptıkları illerden birinin Kahramanmaraş olduğunu ve kentte yapılması planlanan yatırımları görüştüklerini aktaran Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte gerek spor gerekse değişik yatırımlarla artık Kahramanmaraş'ı daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Alt yapısı güçlü, gerekli ihtiyaçları inşallah hızlı bir şekilde takviye ederek özelikle halkımızın spora erişimini, sporun bir kültür noktasında güçlenmesini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bunlarla birlikte Kahramanmaraş'ın özellikle stat gündemi var, gerek 12 Şubat Stadı ve gerekse Hanifi Mahçiçek Stadı ile ilgili çalışmamız oldu. Büyükşehir Belediyesi ile güçlü bir iş birliğine gidiyoruz. Buradaki bu alanı Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yeni bir stada dönüştürüyoruz, hayırlı olmasını diliyorum. Yaşayan bir stat anlayışımız var. Dün İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı açtık. Hem yaşayan bir stat hem halkımızın erişiminin olduğu bir stat hem de en modern özellikleri sporculara, sporseverlere futbol camiasına sunan bir stat. İnşallah buradaki bu stadı da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte en hızlı şekilde başlayarak dönüşümü gerçekleştireceğiz."

"Kahramanmaraş'a yakışır bir stat hayata geçecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da dün İzmir'de stat açılışı töreninde Bakan Kasapoğlu ile Kahramanmaraş'taki stat konusunu görüştüğünde kendisine, "Hemen Kahramanmaraş'a gidelim ve bu sorunu çözelim" dediğini anlattı.

Bakan Kasapoğlu'na bu hassasiyetinden ve Kahramanmaraş'a olan muhabbetinden dolayı teşekkür eden Ünal, şöyle konuştu:

"Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla bir toplantı yaptık. 12 Şubat ile Hanifi Mahçiçek statlarının karşılıklı olarak değişimi konusunda karar aldık ve inşallah bu stadı büyükşehir belediyemiz yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 12 Şubat Stadı'nın tadilatına ayıracağı para yerine Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızın kaynakları da kullanılarak Kahramanmaraş'a yakışır bir stat hayata geçecek. Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'na, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de eşlik etti.

Hayrettin Güngör, Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü! 4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi! 15:31 Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü! 4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi! Orhan Gencebay da döviz kurlarını yorumladı: 70'lerdeki sıkıntının yanında bu hiçbir şey! 15:26 Orhan Gencebay da döviz kurlarını yorumladı: 70'lerdeki sıkıntının yanında bu hiçbir şey! Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! 15:00 Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi!
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! 14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Son Dakika Haberleri
15:30 Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü! 4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi!
15:29 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!
15:25 Orhan Gencebay da döviz kurlarını yorumladı: 70'lerdeki sıkıntının yanında bu hiçbir şey!
15:24 Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu
15:22 Gece yarısı ormana giren Youtuber esrarengiz koca ayakla karşılaşınca olanlar oldu!
15:13 Organizasyonda dansöz oynattılar! Ticaret Bakanlığı "Bizimle ilgisi yok, inceleme başlatıyoruz" dedi!
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
14:52 Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!
14:35 Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?
14:26 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!
Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı         
15:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
13:42
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!         
10:57
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 15:45:19. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement