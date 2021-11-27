Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaret ve temaslarda bulundu.

Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Hayrettin Güngör ile görüştü, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun ile makamında bir süre görüştü.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın vefat eden amcası Hacı Açıkgöz'ün cenaze törenine katıldı.

Kentteki Hanefi Mahçiçek Stadı ve Olimpik Trap-Skeet Atış Poligonu'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, gazetecilere, Kahramanmaraş'taki bakanlığına ait yatırımları çok önemli bir seviyeye getirdiklerini belirtti.

Yerel yönetimlerle en güçlü şekilde iş birliği yaptıkları illerden birinin Kahramanmaraş olduğunu ve kentte yapılması planlanan yatırımları görüştüklerini aktaran Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte gerek spor gerekse değişik yatırımlarla artık Kahramanmaraş'ı daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Alt yapısı güçlü, gerekli ihtiyaçları inşallah hızlı bir şekilde takviye ederek özelikle halkımızın spora erişimini, sporun bir kültür noktasında güçlenmesini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bunlarla birlikte Kahramanmaraş'ın özellikle stat gündemi var, gerek 12 Şubat Stadı ve gerekse Hanifi Mahçiçek Stadı ile ilgili çalışmamız oldu. Büyükşehir Belediyesi ile güçlü bir iş birliğine gidiyoruz. Buradaki bu alanı Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yeni bir stada dönüştürüyoruz, hayırlı olmasını diliyorum. Yaşayan bir stat anlayışımız var. Dün İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı açtık. Hem yaşayan bir stat hem halkımızın erişiminin olduğu bir stat hem de en modern özellikleri sporculara, sporseverlere futbol camiasına sunan bir stat. İnşallah buradaki bu stadı da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte en hızlı şekilde başlayarak dönüşümü gerçekleştireceğiz."

"Kahramanmaraş'a yakışır bir stat hayata geçecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da dün İzmir'de stat açılışı töreninde Bakan Kasapoğlu ile Kahramanmaraş'taki stat konusunu görüştüğünde kendisine, "Hemen Kahramanmaraş'a gidelim ve bu sorunu çözelim" dediğini anlattı.

Bakan Kasapoğlu'na bu hassasiyetinden ve Kahramanmaraş'a olan muhabbetinden dolayı teşekkür eden Ünal, şöyle konuştu:

"Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla bir toplantı yaptık. 12 Şubat ile Hanifi Mahçiçek statlarının karşılıklı olarak değişimi konusunda karar aldık ve inşallah bu stadı büyükşehir belediyemiz yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 12 Şubat Stadı'nın tadilatına ayıracağı para yerine Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızın kaynakları da kullanılarak Kahramanmaraş'a yakışır bir stat hayata geçecek. Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'na, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de eşlik etti.