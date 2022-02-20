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Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü

20.02.2022 20:46
Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü - Son Dakika


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