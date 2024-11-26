DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kayyum atamalarına tepki gösterdi.
Vize işlemlerinde yaşanan mağduriyetler hakkında konuşan Gergerlioğlu, "Niye rekor sayıda insan yurt dışına gitmeye çalışıyor? Niye rekor sayıda ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kabul etmiyor? İşte bundan dolayı. Kayyum değil, demokrasi istiyoruz" dedi.
Gergerlioğlu'nun "İnsanlar ana dillerinde jin, jiyan, azadi..." dediği sırada ise sesi kesildi. Meclis Başkanvekili AK Partili Bekir Bozdağ da Gergerlioğlu'nu iç tüzüğe uymaya davet etti.
Ardından sesi yeniden açılan Gergerlioğlu, "Arkadaşlar Meclis tarihi bunu da gördü. Ben bir Türküm, Kürtçe konuştum, bir Kürt olan Sayın Bekir Bozdağ sesimi kesti! İşte AK Parti'nin hali budur arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti - Son Dakika
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