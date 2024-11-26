Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti - Son Dakika
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Politika

Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti

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TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca sesi kesilen DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi. Gergerlioğlu, ''Ben bir Türküm, Kürtçe konuştum, bir Kürt olan Sayın Bekir Bozdağ sesimi kesti! İşte AK Parti'nin hali budur'' dedi.

26.11.2024 19:53  Güncelleme: 20:03
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Vize işlemlerinde yaşanan mağduriyetler hakkında konuşan Gergerlioğlu, "Niye rekor sayıda insan yurt dışına gitmeye çalışıyor? Niye rekor sayıda ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kabul etmiyor? İşte bundan dolayı. Kayyum değil, demokrasi istiyoruz" dedi.

KÜRTÇE KONUŞUNCA SESİ KESİLDİ

Gergerlioğlu'nun "İnsanlar ana dillerinde jin, jiyan, azadi..." dediği sırada ise sesi kesildi. Meclis Başkanvekili AK Partili Bekir Bozdağ da Gergerlioğlu'nu iç tüzüğe uymaya davet etti.

"KÜRTÇE KONUŞTUM, BİR KÜRT OLAN BOZDAĞ SESİMİ KESTİ"

Ardından sesi yeniden açılan Gergerlioğlu, "Arkadaşlar Meclis tarihi bunu da gördü. Ben bir Türküm, Kürtçe konuştum, bir Kürt olan Sayın Bekir Bozdağ sesimi kesti! İşte AK Parti'nin hali budur arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu\'nun Kürtçe Konuşması Meclis\'te Tepki Çekti

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Son Dakika Politika Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mustafa Sagdic:
    bende kurt kokeniyim fakat orasi TbMm ve orada anadil olan Turkce konusulur. Neden bozgunculuk pesindesiniz ki ? Herkez kendi aile icinde mahalle yoresinde kendi dilini konusabilir fakat kamu yerlerinde resmi dil konusulur aksi halde duzensizlik bas gosterir. kurtler kurtce turkler turkce abazaca romence gurcice laz sivesi antalya sivesi vs vs o zaman nasil cikacagiz bu isin icinden ?? 112 30 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Bazen gelip İngilizce Arapça konuşuyorlar O niye kesilmiyor 31 42 Yanıtla
  • Ali null:
    ortalığı kızıştırıyor devlet ten emekli ve milletvekili maaşı alıyor 46 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunun maksadı başka geçin bunları boş bir adam 33 10 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    biz kürtler zaten istediğimiz heryerde kürtçe konuşuyoruz senin derdin ne gergerlioglu sonrada kayyum gwlince zıplıyorsunuz 25 16 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Sonra cıkıp ağlıyorsun senin milletvekilligin düşünce 24 8 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bilinçlendirme bir şekilde yapılan bu hareketlerle Kürtlere algı yaptırmaya çalışan milletvekilleri her olaya kurt olduğu için böyle oldu kurtlere zulüm gibi cumleler kurarak bilinç altında devlete ve hükümete karşı büyük bir ısrarlı bir şekilde insanları etkilemeye ve otekilestirme politikası var zihniyetini yerleştirmek istiyorlar halbuki normalde terörle bağlantısı olmayan hiçbir kürdü bu ülke asla rahatsız etmez bende doğuluyum ve çevremin %95'i Kürt bu sebeple algıların farkindayiz 15 4 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Provokatör bunlar. Resmi dil diye bir şey var. İnsanlara hitap edilen bir yerde ortak dil kullanılmalı. 13 5 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    bahceli'den yüz bulmustur (!) 1 16 Yanıtla
  • Kahraman Ercan:
    Bir yandan Öcalan’ı meclise davet ederken sormazlar mı bu ne perhiz diye? Sormazlar gerçi :) 2 10 Yanıtla
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