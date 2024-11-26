Gergerlioğlu\'nun Kürtçe Konuşması Meclis\'te Tepki Çekti

Alper Elma:

bilinçlendirme bir şekilde yapılan bu hareketlerle Kürtlere algı yaptırmaya çalışan milletvekilleri her olaya kurt olduğu için böyle oldu kurtlere zulüm gibi cumleler kurarak bilinç altında devlete ve hükümete karşı büyük bir ısrarlı bir şekilde insanları etkilemeye ve otekilestirme politikası var zihniyetini yerleştirmek istiyorlar halbuki normalde terörle bağlantısı olmayan hiçbir kürdü bu ülke asla rahatsız etmez bende doğuluyum ve çevremin %95'i Kürt bu sebeple algıların farkindayiz