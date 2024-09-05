İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik "Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi etkileyen, yargıyı arka planda zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak benim parmağım değil, milletin parmağı" sözleriyle karşılık verdi.

05.09.2024 12:49  Güncelleme: 13:15
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Hakkında siyasi yasak istenen "Ahmak Davası" ile ilgili "İstinaf hemen karar versin. Ceza mı verecek, hemen versin. İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Hodri meydan" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelmişti. Bakan Tunç, İmamoğlu'nun sözlerine "Kimse yargıya parmak sallayamaz" diyerek tepki göstermişti.

"BEN O PARMAĞI SANA SALLADIM"

İkili arasındaki polemik devam ederken İmamoğlu cephesinden bir açıklama daha geldi. "Ben yargıya parmak sallamadım sana salladım" diyen İmamoğlu, "Senin gibi yargıyı etkileyen, hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak, benim parmağım değil, milletin parmağı. Onun da yeri sandık, siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız. Yargıtay daha hükmetmeden gitmek zorunda kalacaksınız" ifadelerine yer verdi.

"İNSANIN İÇİNİ BURKUYOR"

Sözlerinin devamında ahmak davasındaki süreci hatırlatan İmamoğlu "Bana hakaret eden bakan (Süleyman Soylu),ben ona cevap verdikten sonra hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Ve o dava hala mahkemede duruyor. Niye? Çünkü istinaftaki sonucu bekliyor, yazı yazıyor.Ne için? Bakan diyor ki 'bana dedi.' Öbür mahkeme diyor ki 'bunuYSK üyelerine dedi' diye iddia ediyorsunuz. 'Bir karar verin de bakanın açtığı davayı yürürlüğe koyayım' diyor mahkeme. Yani istinaf lehimize karar verirse benim bir de bakana lafını iade ettiğim için bana açtığı davada bir de bakanlahesaplaşacağız. Zaten bıraksınlar hesaplaşalım. Ben dava açmışım, bakan bana 'ahmak' dedi diye. O davayı da 'ben bakan yargılayamamdokunulmazlığı var' diye mahkeme ta o zaman hükümsüz bırakmış. Bu mahkemeyi konuşmak bile insanın içini burkuyor" diye konuştu.

İmamoğlu\'ndan Bakan Tunç\'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Abdullah Kara: profesyonel kıvrmacı,sıkışınca ya milleti veya Atatürk’ü kullanırlar 423 172 Yanıtla
  • selami inel: İmamoğlu haklı dağılın 172 335 Yanıtla
  • mustafa sagdic: sonuna kadar imamoglu hicbir acigini bulamadilar parmak dan bahsediyorlar 148 291 Yanıtla
    Murat Zor: üç tane projesini say adamsan 3 0 Tarık yücel: Gel Beylikdüzü'nde sana açık değil çukur gösterim. ama korkma haaa 3 0
  • Talat Yelbuz: HELAL SANA İMAMOĞLU 147 282 Yanıtla
    Murat Zor: 3 tane projesini say yaprak kafa. Noldu emekliye 10 bin yardım. 3 0
  • Emsal doğan: ekocuk senin suyun iyice ısındı çırpınışların başladı. 297 121 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk: Önce ölmüşü bi gömelim... 0 1 uğur aksakallı: 1 MİLYON YETMNEDİ 2 MİLYONMU ÇAKSIN. 0 0
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