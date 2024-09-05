İmamoğlu\'ndan Bakan Tunç\'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

Politika

Hakkında siyasi yasak istenen "Ahmak Davası" ile ilgili "İstinaf hemen karar versin. Ceza mı verecek, hemen versin. İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Hodri meydan" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelmişti. Bakan Tunç, İmamoğlu'nun sözlerine "Kimse yargıya parmak sallayamaz" diyerek tepki göstermişti.

"BEN O PARMAĞI SANA SALLADIM"

İkili arasındaki polemik devam ederken İmamoğlu cephesinden bir açıklama daha geldi. "Ben yargıya parmak sallamadım sana salladım" diyen İmamoğlu, "Senin gibi yargıyı etkileyen, hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak, benim parmağım değil, milletin parmağı. Onun da yeri sandık, siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız. Yargıtay daha hükmetmeden gitmek zorunda kalacaksınız" ifadelerine yer verdi.

"İNSANIN İÇİNİ BURKUYOR"

Sözlerinin devamında ahmak davasındaki süreci hatırlatan İmamoğlu "Bana hakaret eden bakan (Süleyman Soylu),ben ona cevap verdikten sonra hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Ve o dava hala mahkemede duruyor. Niye? Çünkü istinaftaki sonucu bekliyor, yazı yazıyor.Ne için? Bakan diyor ki 'bana dedi.' Öbür mahkeme diyor ki 'bunuYSK üyelerine dedi' diye iddia ediyorsunuz. 'Bir karar verin de bakanın açtığı davayı yürürlüğe koyayım' diyor mahkeme. Yani istinaf lehimize karar verirse benim bir de bakana lafını iade ettiğim için bana açtığı davada bir de bakanlahesaplaşacağız. Zaten bıraksınlar hesaplaşalım. Ben dava açmışım, bakan bana 'ahmak' dedi diye. O davayı da 'ben bakan yargılayamamdokunulmazlığı var' diye mahkeme ta o zaman hükümsüz bırakmış. Bu mahkemeyi konuşmak bile insanın içini burkuyor" diye konuştu.