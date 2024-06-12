Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi - Son Dakika
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Politika

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlık dönemiyle ilgili olarak yaptığı "Mansur Yavaş, kendi döneminde tek bir arazi üretmedi. Üretirsin, ben çok ürettim ve ürettiğim arsaları sattım" açıklaması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gökçek'in bu sözleri akıllara Bülent Arınç'ın 2015'te yaptığı "Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Paralel yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır" açıklamasını getirdi.

12.06.2024 15:45
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Son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden isimlerden biri olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dün akşam bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ARSAYI ALIRSINIZ, ALDIKTAN SONRA PLANLAMA YAPARSINIZ"

Programda sık sık eleştirdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Gökçek şu ifadeleri kullandı; "Mansur Yavaş, kendi döneminde tek bir arazi üretmedi. Üretirsin, ben çok ürettim ve ürettiğim arsaları sattım. Arsayı alırsınız, aldıktan sonra planlama yaparsınız. Arsanın değeri 30 liraysa olur 1500 lira. Ve ondan sonra o arsayı satarak belediyeye gelir getirirsiniz. Ben bunu çok yaptım."

ANKAPARK ÜZERİNDEN YAVAŞ'I HEDEF ALDI

Ankapark tartışmaları üzerinden de Yavaş'a sert çıkan Gökçek, "Mansur Yavaş, 801 milyon dolara Ankapark'ı yaptığımı söylüyor, 801 değilde 450'ye yaptık da doğru kabul edelim 801'i. Benim zamanımda 801 milyon lira oraya yatırdım, asfaltı da, alt geçidi, üst geçidi de yaptım her şeyi yaptım. Sen şimdi hiçbir şey yapmıyorsun. Sen şimdi 801 milyon dolar verecek misin Ankapark'a ? Hayır. Ee hadi yap" diye konuştu.

AKILLARA ARINÇ'IN "PARSEL PARSEL" ÇIKIŞI GELDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in arsa itirafı ise akıllara 2015'te dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olan Bülent Arınç'ın "Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Paralel yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir" çıkışını getirdi.

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç\'ın 2015\'teki sözleri geldi

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Son Dakika Politika Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sedat Bezmen: Bide bunun oğlu da meclisteydi dimi 36 1 Yanıtla
    Sedat Bezmen: Arsalar nerde Osmandı heralde :) 21 2 Harun Çelik: Şu eğri ağız adı neydi :) 20 2 Ahmed Mehmed: Parsel parselde satmıştı 0 0
  • Harun Çelik: Herkes biliyor okşanı 36 0 Yanıtla
  • Ender seker: Vay çapsız vay 27 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Vayy Trocu başkan:)) 25 1 Yanıtla
  • halil eles: Bende aldım elimde kaldı 15 1 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Nasıl hesap vereceksiniz! 12 1 Yanıtla
    Erol MARASLI: Bu dünyada kendi gibilerin kanunları ile hesap vermeyecekler ama öldükten sonra asıl hesabı verecekler 8 0
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SON DAKİKA: Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi - Son Dakika
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