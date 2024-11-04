Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?

Politika

Ahmet Türk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlanan Kobani Davası'nda ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak ise İçişleri Bakanlığı Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atadı. Bu nedenle, Ahmet Türk'ün kim olduğu merak ediliyor. Ahmet Türk'ün hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Ahmet Türk kimdir? Ahmet Türk kaç yaşında, nereli?

AHMET TÜRK KİMDİR?

2 Temmuz 1942'de Mardin'in Derik ilçesinde Kürt kökenli bir ailede dünyaya geldi. Güneydoğu'nun köklü aşiretlerinden Kanco ailesine mensup olan Ahmet Türk, 1954 yılında babası Hacı Sinan'ı kaybetti. Politikaya, milletvekili olan ağabeyi Abdurrahim Türk'ün öldürülmesinin ardından girdi. 1973 yılında XV. Dönem TBMM'de Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak ilk kez meclise girdi, ancak daha sonra bu partiden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

Türk, ilerleyen yıllarda çeşitli sol partilerde görev aldı. 1989'da Paris'teki Kürt konferansına katılması nedeniyle milletvekili olduğu SHP'den ihraç edildi. 1990 yılında Halkın Emek Partisi'nin (HEP) kurucu üyeleri arasında yer aldı. Daha sonra Demokrasi Partisi (DEP), Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ve Demokratik Halk Partisi'nde (DEHAP) de aktif roller üstlendi. 2006 yılında Aysel Tuğluk ile birlikte Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) eş genel başkanlığına seçilerek Türkiye'de eşbaşkanlık sistemini ilk uygulayan liderler oldu. 2007 seçimlerinde bağımsız olarak Mardin Milletvekili seçildi. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mesajını Abdullah Öcalan'a iletmek üzere yaptığı görüşmeleri anlatırken, Özal'ın kendisine "Akan kanın durması için çaba içinde olun" dediğini ifade etti.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ancak Ocak 2016'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "propaganda yapmak" gibi suçlamalarla hakkında dava açıldı. 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı ve 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı. 24 Kasım 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderildi, ancak 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi, ancak 19 Ağustos 2019'da görevden alınarak yerine kayyım atandı. 14 Ocak 2024'te aktif siyaseti bıraktığını açıklamasına rağmen ikna edilerek yeniden aday oldu ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlanan Kobani Davası'nda ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.