Görevden alınan Ahmet Türk kimdir? - Son Dakika
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Politika

Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?

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İçişlerin Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığı duyuruldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Peki Ahmet Türk kimdir, ne zaman göreve geldi?

04.11.2024 08:43
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Ahmet Türk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlanan Kobani Davası'nda ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak ise İçişleri Bakanlığı Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atadı. Bu nedenle, Ahmet Türk'ün kim olduğu merak ediliyor. Ahmet Türk'ün hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Ahmet Türk kimdir? Ahmet Türk kaç yaşında, nereli?

AHMET TÜRK KİMDİR?

2 Temmuz 1942'de Mardin'in Derik ilçesinde Kürt kökenli bir ailede dünyaya geldi. Güneydoğu'nun köklü aşiretlerinden Kanco ailesine mensup olan Ahmet Türk, 1954 yılında babası Hacı Sinan'ı kaybetti. Politikaya, milletvekili olan ağabeyi Abdurrahim Türk'ün öldürülmesinin ardından girdi. 1973 yılında XV. Dönem TBMM'de Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak ilk kez meclise girdi, ancak daha sonra bu partiden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?

Türk, ilerleyen yıllarda çeşitli sol partilerde görev aldı. 1989'da Paris'teki Kürt konferansına katılması nedeniyle milletvekili olduğu SHP'den ihraç edildi. 1990 yılında Halkın Emek Partisi'nin (HEP) kurucu üyeleri arasında yer aldı. Daha sonra Demokrasi Partisi (DEP), Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ve Demokratik Halk Partisi'nde (DEHAP) de aktif roller üstlendi. 2006 yılında Aysel Tuğluk ile birlikte Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) eş genel başkanlığına seçilerek Türkiye'de eşbaşkanlık sistemini ilk uygulayan liderler oldu. 2007 seçimlerinde bağımsız olarak Mardin Milletvekili seçildi. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mesajını Abdullah Öcalan'a iletmek üzere yaptığı görüşmeleri anlatırken, Özal'ın kendisine "Akan kanın durması için çaba içinde olun" dediğini ifade etti.

Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ancak Ocak 2016'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "propaganda yapmak" gibi suçlamalarla hakkında dava açıldı. 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı ve 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı. 24 Kasım 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderildi, ancak 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi, ancak 19 Ağustos 2019'da görevden alınarak yerine kayyım atandı. 14 Ocak 2024'te aktif siyaseti bıraktığını açıklamasına rağmen ikna edilerek yeniden aday oldu ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlanan Kobani Davası'nda ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?

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Son Dakika Politika Görevden alınan Ahmet Türk kimdir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sadri Tunca:
    dem mi demsiz mi her neyse ne kadar belediye varsa hepsinden alın şehirleri 12 11 Yanıtla
  • Hasan null:
    Hasta diye tahliye edildi, belediye başkanı olunca hiç bir şikayeti kalmadı. İçinde fokur fokur terör örgütü aşkı kaynayan adamları ne hikmetse cezaevinde tutamıyoruz. 9 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bırak artık siyaseti yaşlandın keyfine bak ahmet Türk 7 4 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Adam Saten Yaşlanmış Evinde İstirar Etsin 6 5 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kaos ortamı oluşturmak için bilinçli olarak pkk ya yakın isimler seçiliyor ki bakın halkın iradesi yok sayılıyor ortamı oluşsun diye. Ben hiç bir kürt kardeşimin Dem partiye Pkk yanında dursun diye oy verdiğine inanmıyorum. 1 4 Yanıtla
  • Ahmet Önerge:
    Bence ak Parti, bütün belediyelere el koysun. Nasıl olsa seçimleri, halkın iradesini, tanımamaktadır. 1 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Hapishanede ölür diye rapor verdiler. Dışarıda fellik fellik geziyor. 0 0 Yanıtla
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