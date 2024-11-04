Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde - Son Dakika
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Politika

Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde

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İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 3. kez görevden alınmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Türk "Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde. Dünyada 3 kez kayyum atanıyor bana. Daha önce kayyum atanacağı beklentimiz yoktu. Türkiye'de yaşananlar, hukukun, adaletin, demokrasinin hangi boyutta olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

04.11.2024 08:27
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İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne atadığı kayyumun ardında bugün Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandığını duyurdu.

YERİNE VALİ AKKOYUN GÖREVLENDİRİLDİ

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alınırken yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkan vekili olarak atandı.

AHMET TÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Ahmet Türk canlı yayına bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk "Saat 5.30'da aradılar, 'Tebligat yapacağız' dediler. 6'ya 10 kala zili çaldılar. Tebligat yaptılar. 'Normalleşme' dedikleri işte bu herhalde. Halk iradesi gasp ediliyor. Guinness Rekorlar Kitabı'nda girdim herhalde. Dünyada 3 kez kayyum atanıyor bana. Öyle bilgimiz, beklentimiz yoktu.

"KAYYUM ATANACAĞI BEKLENTİMİZ YOKTU"

Sabah 5.30'da telefon açılınca bir şeyler olduğunu hissettim. Ama daha önce kayyum atanacağı beklentimiz yoktu. Türkiye'de yaşananlar, hukukun, adaletin, demokrasinin hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Her şeyi beklemek gerekiyor herhalde" ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 yılında Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlayan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi. Daha sonra CHP'ye katılan Türk, 1980 yılına kadar siyasi hayatına CHP'de devam etti. 1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen bir konferansa katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi. Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulunan Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak Meclise girdi ancak 2009 yılında DTP kapatılınca milletvekilliği düştü.

2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteği ile Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı, 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı.24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos 2019 yılında yeniden görevinden alındı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, evli ve 8 çocuk babasıdır.

Görevden alınan Ahmet Türk\'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı\'na girdim herhalde

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Son Dakika Politika Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • harun şahan:
    yerinde karar doğudaki bütün illere kayyum atanmalı ve istanbula 100 119 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    Bahçeli'nin meclis kürsüsünde apo gelip konuşsun demesi en büyük suç ama nedense bişey diyen yok 103 42 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    yıllardır ülkemize uzanan kirli eller var malesef türk kürt ayrımı yapmak için bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var 64 7 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Militanlık yapıp niye dokundunuz deme hakkına sahip değil kimse 25 20 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gene gündem hemen nasıl değişti bravo valla 34 2 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    Bu adamın kaç köyün sahibi olduğunu arastirın, burda yorum yazan herkese kişi başı 100bin dolar para verse yinede servetinin yarısı etmez. ama ezilen halkları savunuyor. Yersen. 18 15 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bu Ahmet denen şahıs hastalıgından dolayı cezaevinde yatamaz raporu verilerek cezaevinden çıkan biri nasıl oluyorsa dışarı çıkınca biranda iyileşip belediye başkanlığı yapabiliyor. 14 4 Yanıtla
  • suna genç:
    sen kalp hastası diye cezaevinden çıktın be adam. başkanlık stresi kalbin durdurur evinde otur 11 6 Yanıtla
  • Yıldıray surucu:
    doğru alınmış karar belediyeler teröristlerin gelir kapısı değildir 2 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    m.u{703231f VFED..CL. .F....ID 0,147-828,509 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 1 0 Yanıtla
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