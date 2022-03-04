Görevden ayrılan Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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Görevden ayrılan Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

04.03.2022 09:19
Görevden ayrılan Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TARIM ve Orman Bakanlığı görevinden ayrılan Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Yeni bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" dedi.

TARIM ve Orman Bakanlığı görevinden ayrılan Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Yeni bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" dedi.

Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" dedi.


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Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, cumhurbaşkanı, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Görevden ayrılan Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevden ayrılan Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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