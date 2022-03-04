Görevden ayrılan Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı görevinden ayrılan Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Yeni bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" dedi.

Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" dedi.