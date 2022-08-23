'Göreve abdestli çıkın' diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba

Geçtiğimiz gün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mezun olan askeri öğrencilerden göreve çıkarken abdestli olmalarını istedi. Halk TV sunucusu Şirin Payzin ise Bakan Soylu'nun bu sözlerine karşı Türkiye'nin laik bir ülke olduğu tepkisini gösterdi.

"ALLAH RIZASI İÇİN ABDESTLİ ÇIKIN"

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır."

"BURASI LAİK BİR ÜLKE"

Sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya tepki gösteren sunucu Payzin, "Burası laik bir ülke unuttu galiba. Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama." sözlerini sarf etti.

Sosyal medya kullanıcıları Payzin'e tepki gösterince "cenabet" kelimesi Twitter'da gündeme girdi.

İşte o tepkilerden öne çıkanlar: