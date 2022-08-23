"Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba - Son Dakika
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"Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba

23.08.2022 15:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mezun olan askerlere, "Göreve abdestli, Ayet-el Kürsi okuyarak çıkın" ifadelerini kullanması Halk TV sunucusu Şirin Payzin'i rahatsız etti. Payzin, Twitter hesabından laiklik vurgusu yaptı. Sosyal medya kullanıcıları Payzin'e tepki göstererek, "PKK ele başının yanına gidip dizinin dibinde otururken cenabet miydiniz? Türk milletinin dini İslam! Sen ve senin gibi yabancı vakıflardan fonlanan, CHP öncülüğünde ABD'den iktidar dilenen zavallılar" dedi.

Geçtiğimiz gün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mezun olan askeri öğrencilerden göreve çıkarken abdestli olmalarını istedi. Halk TV sunucusu Şirin Payzin ise Bakan Soylu'nun bu sözlerine karşı Türkiye'nin laik bir ülke olduğu tepkisini gösterdi.

"ALLAH RIZASI İÇİN ABDESTLİ ÇIKIN"

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır."

'Göreve abdestli çıkın' diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba

"BURASI LAİK BİR ÜLKE"

Sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya tepki gösteren sunucu Payzin, "Burası laik bir ülke unuttu galiba. Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama." sözlerini sarf etti.

'Göreve abdestli çıkın' diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba

Sosyal medya kullanıcıları Payzin'e tepki gösterince "cenabet" kelimesi Twitter'da gündeme girdi.

'Göreve abdestli çıkın' diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba

İşte o tepkilerden öne çıkanlar:

'Göreve abdestli çıkın' diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
'Göreve abdestli çıkın' diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
'Göreve abdestli çıkın' diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
YORUMLAR (3)
  • Darica Yumurta: Bunlara göre laiklik dinsizlik mı hayırdır abdest alın diyor kötü birşey demiyorki sen öldüğünde abdestsiz gidersin ama müslüman her an abdestli olmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: O zaten sana demiyor Müslüman evlatlarına diyor hani var ya seni koruyan kollayan canını hiçe sayıp canını veren sanada bu ülkede hadis-i şerif de dediği üzere yaratılanı seveceksin yaratandan ötürü ha seni sevmiyoruz ama bir konu üzre mevzu söyle bir adamı öldürmek isteyen kişi o adamı oldurebilmek için sohbet içine girer o sohbettede ALLAH dostları ALLAH ismini anarak sohbeti derinlestirir Azrail canını alacakyarab bu günahkar kulunu ne yapayım derki onun bütün günahlarını affeyledim al canini Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Emekli Tahminci: Acaba laiklikde goreve abdestsiz,besmelesiz cikinmi diyor yo,bunun laiklikle ne alakasi var,burada devlet din iliskisi degil kul ile din ve allah iliskisi var,tutturmus laik ülke laik ulke olsaniz sizi AB ye alirlardi,demekki bizi hem dinimizden dolayi hemde TÜRK oldugumuz icin almiyorlar,istedigin kadar laik ol almazlar,yarin sizin gibi zihniyetler pkk yi AB alirlar zaten besliyorlardestekliyorlar sizin gibi halk tv spikeri sunucusu Cevap Yaz 32 4 Yayından Kaldır
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Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Göreve abdestli çıkın' diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba - Son Dakika


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