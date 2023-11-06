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Görüntü kurultaydan 2 gün sonra ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu bu tartışma nedeniyle ikinci tur öncesi çekilmekten vazgeçmiş - Son Dakika

Görüntü kurultaydan 2 gün sonra ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu bu tartışma nedeniyle ikinci tur öncesi çekilmekten vazgeçmiş

Son Güncelleme: 06.11.2023 10:25

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur oylaması öncesi yarıştan çekileceğine yönelik açıklamalar art arda gelse de bu senaryo gerçekleşmemişti. Konunun yoğun bir şekilde tartışıldığı ve Kılıçdaroğlu'nun devam etmeye karar verdiği öğrenilirken, o anlara ilişkin görüntü 2 gün sonra ortaya çıktı. Kaydedilen videoda bir şahsın Kılıçdaroğlu'na ''çekilemezsin'' baskısı yaptığı ''Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…'' dediği duyuluyor.

CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda Özgür Özel'in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden yarıştan çekilmeyerek ikinci tura gittiğine dair detaylar ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun yaşanan bir tartışmadan dolayı devam kararı aldığı iddia edilirken, olay günler sonrası ortaya çıkan görüntülerle de ispatlandı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, Kılıçdaroğlu'na "çekilemezsin" baskısı yapıldığı ve bir şahsın "Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…" dediği duyuluyor.

İKİNCİ TURDA 812 OY ALAN ÖZGÜR ÖZEL BAŞKAN SEÇİLDİ

4 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen kurultayda yapılan genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda her iki aday da salt çoğunluğun oyunu alamamıştı. 682 delegenin oyunu alarak 2 oyla salt çoğunluk barajının altında kalan Özgür Özel'e karşılık Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı. Seçimlerin ikinci turunda ise Özgür özel oy sayısını 130 artırarak 812 oyla Genel Başkanlık koltuğuna oturmuş, Kılıçdaroğlu ise 536 oya gerilemişti.

Görüntü günler sonra ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi çekilme kararından bu tartışma nedeniyle vazgeçmiş

KILIÇDAROĞLU'NA "DEVAM" KARARI ALDIRAN TARTIŞMA

İkinci tur oylamasının başlamasından hemen önce Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekileceği iddia edilmiş ancak yaşanan bazı tartışmalar neticesinde eksi CHP liderinin devam kararı aldığı ifade edilmişti.

Görüntü günler sonra ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi çekilme kararından bu tartışma nedeniyle vazgeçmiş

"HAYIR HAYIR İZİN VERMİYORUM ÇEKİLMENİZE"

Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimine katılmaktan son anda vazgeçmesine neden olan tartışmanın görüntüleri ise günler sonra ortaya çıktı. Toplantı odasındaki bir şahsın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde Kılıçdaroğlu'na "çekilemezsin" baskısı yapıldığı, bir şahsın ise "Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…" söyleminde bulunduğu duyuluyor.

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Son Dakika Politika Görüntü kurultaydan 2 gün sonra ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu bu tartışma nedeniyle ikinci tur öncesi çekilmekten vazgeçmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntü kurultaydan 2 gün sonra ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu bu tartışma nedeniyle ikinci tur öncesi çekilmekten vazgeçmiş - Son Dakika
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