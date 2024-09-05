Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu - Son Dakika
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Politika

Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretin yankıları sürüyor. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'ye aynı araçta eşlik ederek havalimanına uğurladı. O ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

05.09.2024 10:06  Güncelleme: 10:13
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle dün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanında karşıladığı Mısır lideri Beştepe'deki karşılama sonrası Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. İkili ve heyetler arası görüşmeler sonrası Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı.

ONLARCA ARAÇLIK KONVOYLA UĞURLAMA

Sisi'nin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret aynı zamanda Mısır'dan Ankara'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde 12 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Kritik ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat uğurlanan Sisi'nin onlarca araçla havalimanına bırakıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Konvoyu görmeniz lazım! Sisi\'nin Türkiye\'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu

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Son Dakika Politika Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (43)

  • Harun Çelik: Bu ülke batacak dilerim ben yanılırım 443 139 Yanıtla
    Oğuz Özen: Yanılmıyorsun kesinlikle katılıyorum batacak battı bile haberimiz yok maalesef:((( 14 3 Kemsl: Ülke yüz sene batık kaldı böyle bir öngörün oldu mu 5 7 yavuz d: heval birak simdi yanilirimi falan ama istedigin devlet asla kurulmaz 5 3 yavuz d: heval birak simdi insallah yanilirimi falan senin hayalini kurdugun ulke hayatta kurulmaz burda 3 3
  • Ali null: TASARUF YAPIYORUZ 430 74 Yanıtla
  • Merdo: Sadece Yazıklar olsun diyorum.Acaba ne zaman refaha ericez diyorum ama bunları gördükçe çok zor malesef.Yemin ederim alttan gelen gençlik çok ama çok şanssız. 388 85 Yanıtla
    Emir Kozcu: Beğenmeyenler konvoydakiler sanirim 11 4
  • Tazmanya: Rabia oldu kanka 351 50 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Aman ekonomik kriz var tasarruf tedbirleri tam anlamıyla uygulanıyor 309 58 Yanıtla
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