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Görüşme sonrası ilk açıklama! Akşener, Özgür Özel'e ''Pazartesi gününü bekle'' dedi - Son Dakika

Görüşme sonrası ilk açıklama! Akşener, Özgür Özel'e ''Pazartesi gününü bekle'' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Akşener, Özel'in seçim işbirliği önerisini teklifi pazartesi günü toplanacak Genel İdare Kurulu'na götüreceğini belirterek "Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz" dedi.

30.11.2023 - 12:03,  Güncelleme: 12:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptıkları görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Özel, görüşmede İYİ Parti'ye yerel seçimde ittifak teklif ettiklerini belirtirken; Akşener de bu kararın pazartesi günü toplanacak Genel İdare Kurulu'nda görüşüleceğini belirtti.

Görüşme sonrası ilk açıklama! Akşener, Özgür Özel'e 'Pazartesi gününü bekle' dedi

Özgür Özel'in açıklamasından başlıklar şöyle,

"Yaptığımız görüşmede, tabii ki önemli değerlendirmeler yaptık. Ama ziyaretimizin özeti şuydu; İYİ Parti'nin kamuoyunca da bilinen bizim tarafımızdan da yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeleri noktasında bir irade beyanları, alınmış bir kararları vardı. Biz bu karara saygı duyduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil ancak, ittifak kelimesi yoruldu, ittifak kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz İYİ Parti'ye önümüzdeki yerel seçime yönelik olarak iş birliği içinde olup olamayacağımızı, bu kararın genel idare kurulu tarafından gözden geçirilip geçirilmeyeceğini sorduk. Eğer mümkün olursa işbirliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışıp çalışamayacaklarını sorduk.Sayın genel başkanımızdan bir yanıt aldık. Ben sözü kendisine bırakıyorum."

Görüşme sonrası ilk açıklama! Akşener, Özgür Özel'e 'Pazartesi gününü bekle' dedi

Akşener'in açıklamasından başlıklar şöyle;

"Bizim, 81 ilde tek başımıza seçime girme kararımız var. O konuyu 'Tekrar bizim iki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' görüşmedeki soru buydu özetle. Arkadaşlarımızla onların yanında da konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'İ toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulu'muza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz."

Meral Akşener, Özgür Özel, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Görüşme sonrası ilk açıklama! Akşener, Özgür Özel'e ''Pazartesi gününü bekle'' dedi - Son Dakika
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