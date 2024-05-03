Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz - Son Dakika
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Politika

Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi esnasında, salondaki boş koltuk detayıyla ilgili CHP kaynaklarından açıklama geldi. CHP'li kaynaklar, iki liderin görüşmesinde salondaki boş koltuğun da gündeme geldiğini ve CHP lideri Özel'in, oturma düzenini doğru bulmadığını ifade ettiğini söyledi.

03.05.2024 00:01  Güncelleme: 00:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesinde salonda bulunan boş koltuk Özel'in hoşuna gitmedi. CHP lideri Özel, görüşmede boş koltuk detayına değinerek oturma düzenini doğru bulmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Böylelikle CHP ve AK Parti liderleri 8 yıl sonra baş başa bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.

Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz

ÖZEL, OTURMA DÜZENİNİ DOĞRU BULMADI

Görüşme esnasında salonda boş bir koltuğun olması dikkatlerden kaçmadı. Oturma düzeniyle ilgili görüşme sonrası CHP kaynaklarından açıklama geldi. CHP'li kaynaklar, görüşmede oturma düzeninin de gündeme geldiğini ve CHP Genel Başkanı Özel'in oturma düzenini doğru bulmadığını söylediğini ifade etti.

Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz

NE OLDU?

Salondaki oturma düzeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu koltuk hemen ortada, Özel'in oturduğu koltuk ise sağ tarafta yer aldı. Özel'in hemen karşısındaki koltuk ise boş bırakıldı. Bu görüşme her ne kadar AK Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor olsa da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ettiğine özel atıfta bulunmak için böyle bir oturma düzeninin tercih edildiği iddia edildi.

Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel\'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • V. A.: Rte pilin bitti! 4 13 Yanıtla
  • muzaffer doğan: Bir araya gelmeleri Bizim için kayda değerdir halk olarak birbirlerine sataşmaktan başka bir şey görmedik, Artık Birlik olsunlar ne başka bir vatan var nede başka bir bayrak tek vatan tek bayrak bi sıkıntı anında millet olarak nasıl Birlik oluyorsak bu liderlerde en azından şu ekonomi sıkıntısı ve dış düşmanlar konusunda birlikte hareket ederlerse bu engeller ortadan kalkacaktır aksini iddia eden sevgili arkadaşlar varsa onlarada saygı duyarım 14 1 Yanıtla
  • muzaffer doğan: ve ikinci olarak bırakın masa sandalye takıntıları gerekiyorsa tabure ye oturun bu millet için birşeyler yapın insan olarak bi üstünlüğümüz Yok dimi Allah katında makam mevkiyi halk verdiğine göre halkın refahı için huzuru için İstikbali için çocukları için el ele vererek daha iyi günler yaşatmak için mücadele edin Bizim beklentimiz bu dünyada Bizim toplumumuzdan daha değerli bir ülke Yok her yönden ne eşi ne benzeri yok kimse kusura bakmasın ,,, onun için daha iyi yaşamak bizim hakkımız toprağın altında yatan geçmişlermiz kefensiz yatan şehitlerimiz bu vatan için neler yapmadı gün vakit geldiğinde daha fazlamız toprağa girmesinide biliriz kaçmayan tek milletiz onun için iyi günde yaşayalım kötü günde biz gerekeni yaparız asil kan bizde 3 0 Yanıtla

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