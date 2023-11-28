Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek

Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığını Özgür Özel'e devretmesi siyaset sahnesini yeniden şekillendiriyor. İYİ Parti ile CHP arasında yeniden bir ittifak olup olmayacağı merak edilirken günlerdir Özel ile Akşener'in bir araya gelebileceği konuşuluyor. Liderler net bir tarih vermekten kaçınırken Özel'in, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti içindeki karışıklıkların dinmesini bekleyeceği belirtildi.

CHP VE İYİ PARTİ İTTİFAK YAPACAK MI?

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, yerel seçimlere her şehirde tek başlarına gireceklerini söyledi. Akşener, "Bu defter kapandı. Artık CHP ile rakibiz." derken, CHP'de Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçilmesinin ardından, "İYİ Parti ve CHP yerel seçimler için anlaşabilir mi?" sorusu da yeniden gündeme geldi.

"MERAL ABLAMLA ZORLUKLARI AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Konunun sorulduğu Özgür Özel ise "Ben Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkan'ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil." demişti.

Akşener - Özel

İYİ PARTİ'DEKİ KARIŞIKLIKLARI ÖNE SÜRDÜLER

Ancak Özel'in, Cumhuriyet'in haberine göre Akşener ile görüşmek için bir süre bekleme kararı aldığı öğrenildi. İttifak ve görüşme konusunun CHP PM toplantısında gündeme geldiği ve İYİ Parti'deki karışıklıkların bitmesinin beklenmesinin ardından görüşmenin yapılmasının daha uygun olacağı görüşünün dile getirildiği kaydedildi.